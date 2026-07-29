Guardó el cadáver de su padre por diez años: Detienen a sujeto por delitos contra la salud y los muertos en Corregidora, Querétaro

Autoridades de Corregidora, Querétaro, catearon una casa por presunta venta de droga y encontraron un féretro con restos humanos. Tras los hechos, las autoridades arrestaron al dueño de la vivienda.

¿Qué dijo el arrestado sobre los restos encontrados en su casa?

Cateo por drogas acaba en hallazgo de restos

El operativo comenzó luego de que las autoridades recibieran denuncias sobre la presunta venta de drogas al interior de un inmueble.

Elementos policiacos llegaron a la casa ubicada en la colonia El Pueblito, en el municipio de Corregidora, para ejecutar una orden de cateo. Cuando se encontraban revisando las habitaciones, hallaron en ferétro y revisaron el interior.

Tenía un ataúd escondido en la vivienda

El ferétro era de un tamaño normal y, al abrirlo para verificar lo que había adentro, los policías confirmaron que al interior se encontraban restos óseos de una persona, por lo que aseguraron la zona y arrestaron al propietario del lugar.

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Esto dijo el detenido cuando le preguntaron del cuerpo

Cuando los agentes lo interrogaron sobre la procedencia del cuerpo, el hombre de la casa aseguró que los restos eran de su padre fallecido.

Según su propia declaración ante las autoridades, su familiar murió hace diez años y él decidió guardarlo en el ataúd dentro de su vivienda porque supuestamente no contaba con los recursos económicos para pagar un servicio funerario.

Diez años con el cuerpo guardado en la casa

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre mantuvo el cuerpo de su papá oculto en el inmueble durante diez años seguidos.

Las autoridades trabajan para confirmar mediante pruebas de laboratorio y análisis forenses si la identidad de los restos coincide con el testimonio que dio el detenido.

Enfrenta cargos por drogas y delitos contra los muertos

Después del hallazgo en la colonia El Pueblito, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ahora la fiscalía le imputa cargos por delitos contra la salud, que salieron luego del reporte inicial por sustancias ilícitas, además de delitos contra los muertos e inhumación clandestina por haber conservado los restos sin los permisos legales requeridos.