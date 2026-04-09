Cae “El Aurora": Búsqueda de “El Mike” revela a un nuevo implicado en el magnicidio de Carlos Manzo

Las investigaciones para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo sumaron un nuevo avance el pasado 17 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con el Centro de Inteligencia Criminal (CIE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), capturaron a Rafael "N", alias "Aurora", un personaje clave dentro de la estructura criminal que opera en la región de Uruapan.

La detención de "El Aurora" ocurrió de manera fortuita mientras las autoridades realizaban labores de inteligencia y análisis de chats para ubicar a un sujeto apodado "El Mike".

Según los informes oficiales comunicados este jueves 9 de abril en conferencia de prensa, se detectó la participación de un personaje con ese alias en grupos de mensajería, donde se coordinaron acciones relacionadas con el atentado del pasado 1.º de marzo.

🔴 Detienen a Mike Rafael 'N', 'Aurora', señalado por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, informa la Fiscalía de Michoacán. pic.twitter.com/9ieuXJ2hIb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Caso Carlos Manzo: De la búsqueda de "El Mike" a la captura de "El Aurora"

Durante el seguimiento de las pistas digitales, los agentes localizaron a un sujeto que utilizaba el alias "Mike", sin embargo, el Fiscal Carlos Torres Piña aclaró que Rafael "N" no es el "Mike" que aparecía en las comunicaciones de la app Threema. A pesar de la confusión de identidades, las indagatorias revelaron que "El Aurora" mantenía una responsabilidad directa dentro de la organización criminal.

De acuerdo con la información presentada, Rafael "N" desempeñaba las siguientes funciones para el grupo delictivo:



Distribución de hidrocarburos: Encargado del control de combustible de procedencia ilícita (huachicol) en la zona de Uruapan.

Encargado del control de combustible de procedencia ilícita (huachicol) en la zona de Uruapan. Venta de estupefacientes: Operador directo en la comercialización de drogas sintéticas.

Operador directo en la comercialización de drogas sintéticas. Coordinación directa: Se reportaba directamente con Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", señalado como el autor intelectual del crimen contra Manzo.

Capturan e “El Aurora” por el caso Carlos Manzo; sería operador del CJNG encargado de robo de combustible

Indicios asegurados a "El Aurora": Armas, droga y vehículos

Al momento de su aprehensión en el municipio de Uruapan, a Rafael "N" se le decomisaron diversos objetos que lo vinculan con las actividades ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad:



Metanfetamina: 5 bolsas con sustancia granulosa y cristalina.

5 bolsas con sustancia granulosa y cristalina. Armamento: 1 arma de fuego de material plástico y 5 cartuchos útiles.

1 arma de fuego de material plástico y 5 cartuchos útiles. Tecnología: 3 teléfonos celulares que serán analizados para extraer más información sobre la red criminal.

3 teléfonos celulares que serán analizados para extraer más información sobre la red criminal. Transporte: 1 camioneta Ford Sport Trac Explorer XLT, modelo 2010.

El rompecabezas de Carlos Manzo: 21 detenidos y un prófugo

Con la caída de "El Aurora", la lista de implicados bajo custodia asciende a 21 personas. A cinco meses del magnicidio (150 días), la Fiscalía ha logrado cercar a los operadores materiales, como el taxista Josué Elogio "N" y Alejandro Baruc "N", alias "El Caos".

Sin embargo, el caso mantiene dos frentes abiertos:



El eslabón de seguridad: Sigue prófugo José Manuel Jiménez Miranda , exjefe de escoltas de Carlos Manzo, cuya captura se considera vital para entender la traición interna que facilitó el atentado.

Sigue prófugo , exjefe de escoltas de Carlos Manzo, cuya captura se considera vital para entender la traición interna que facilitó el atentado. La línea política: La alcaldesa de Uruapan y viuda de la víctima, Grecia Quiroz, continúa exigiendo que se llame a declarar a figuras de Morena como Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, ante las denuncias de corrupción que Manzo interpuso en vida.

De igual forma, en la conferencia de hoy se dio a conocer que la búsqueda interna está centrada en el "Mike", pieza clave de la organización para matar al alcalde de Uruapan a través de los grupos de mensajería.