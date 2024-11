¡Adiós al “Principito”! Andrés Guardado anuncia su retiro como futbolista profesional

Por medio de una trasmisión en vivo, el mediocampista mexicano, Andrés Guardado, anunció su retiro del futbol al término del torneo de Apertura 2024.

El capitán de la Selección Mexicana jugará por última vez el próximo 10 de noviembre contra Monterrey , durante la Jornada 17, buscando su pase para Play-in.

🔴#DEPORTES | ⚽️ Mediante una transmisión en Instagram, el fubtolista tapatío del León, Andrés Guardado, anunció su retiro al término del actual Torneo Apertura. Con información: @tvarieldep pic.twitter.com/DyLet0TWEb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 7, 2024

VIDEO: Así anunció Guardado su retiro del futbol

Este 7 de noviembre el jugador anunció su retiro por medio de sus redes sociales, por lo que ya se despidió de la Selección Mexicana , mencionó que dejarÁ de ser jugador profesional después de 19 años.

“Primero quiero agradecer a Jesús Martínez, por darme la oportunidad de venir a esta institución, a Berizzo porque me hizo hacer disfrutar este último mes, a sentirme útil, a sentirme ese jugador y ese niño por el cual me dedique al futbol en esta última etapa”, mencionó Andrés Guardado.

De igual manera, anunció la fecha de su último juego con los “esmeralda” contra el Monterrey, que se llevará a cabo en el estadio del Gigante de Acero, con la esperanza de poder entrar al Play-in, en la Liguilla.

En el video dijo “Agradecerle al Atlas que me formó, que me dio la oportunidad de hacerme futbolista y luego a cada uno de los equipos a los que pertenecí. Al Deportivo la Coruña, al Valencia, al Bayer Leverkusen, al PSV, al Betis y la verdad que no sabría cómo agradecer la confianza que me tuvieron y los momentos que viví ahí”

Trayectoria y palmarés de Andrés Guardado

El futbolista cuenta con una trayectoria llena de éxitos, pues ahora se perfila para apoyar al cuerpo técnico de la Selección Mexicana. El jugador nació en Guadalajara, en 1986, iniciando su carrera como futbolista en el equipo de Atlas, su talento lo llevó a Europa. En España, jugó para La Coruña y Valencia.

Mientras que en Alemania se dio a conocer por ser mediocampista completo en el Bayer Leverkusen. En Países Bajos, jugó en el PSV Eindhoven obtuvo títulos de liga y supercopa. En la Selección Mexicana participó en cinco Copas del Mundo y ganó diferentes títulos en la Copa Oro y Copa Concacaf.

En su regreso a España, se integró en el Real Betis, donde ganó la Copa del Rey. Finalmente, regresó a México para jugar en el Club León, donde culminó su trayectoria. Andrés Guardado es considerado un ícono del futbol mexicano por su talento, entrega y liderazgo.