VIDEO | Así fue la explosión en esquina de taquería en Minas de Cristo, Álvaro Obregón

Una cámara grabó la explosión que se registró este 11 de septiembre de 2026 en la esquina donde se ubicaba la taquería "La Bajadita", en la colonia Minas de Cristo, de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México (CDMX) y el video del momento extacto fue dado a conocer.

Las autoridades dieron a conocer que por estos hechos dos personas murieron, mientras que ocho más están hospitalizadas y su estado de salud es delicado; otras siete fueron dadas de alta.

Video del momento exacto de la explosión en Minas de Cristo

La grabación de una cámara en la zona captó el momento exacto de la explosión que se registró, según el video, a las 18:45 horas en la esquina de la Avenida Alta Tensión y la calle Jacintos.

Las trabajos periciales preliminares descartaron a la taquería "La Bajadita" como punto de origen de la explosión y señalaron que la causa apunta a una acumulación de gas, mientras la Fiscalía capitalina continúa las investigaciones.

En el lugar de los hechos iniciaron los trabajos de limpieza y tapiado preventivo, mientras que el próximo lunes comenzará la demolición de cuatro inmuebles dictaminados con pérdida total. El ingreso a las viviendas dañadas permanece prohibido debido al alto riesgo de derrumbe.

Autoridades darán apoyo a afectados por explosión

La explosión también dejó un saldo de 15 familias damnificadas y cinco predios con afectaciones, por lo que las autoridades activaron medidas de apoyo para ellos.

Habrá una ayuda económica para damnificados, deudos y personas hospitalizadas, además de un apoyo para renta a partir de 4 mil pesos mensuales para las familias que perdieron su casa, así como alimentación diaria y asistencia médica personalizada.