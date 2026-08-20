VIDEO: “Le dejaron caer plomazos” Atacan autobús en narcobloqueos en Michoacán contra “El Tío Lako”, del CJNG

La violencia que se vivió esta mañana durante la jornada de narcobloqueos en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako", dejó daños materiales a unidades de transporte, entre ellas, un autobús que fue atacado a balazos.

Elementos de las fuerzas de seguridad federales se desplegaron para detener a integrantes de una célula delictiva ligada con este jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos la pareja e hija de este narcotraficante.

Disparos en narcobloqueo en Michoacán impactaron en autobús

Un automovilista que se encontraba en una de las zonas afectadas narró parte de los daños ocasionados a un autobús de pasajeros y a un tráiler durante los violentos bloqueos.

Los daños fueron tales que las imágenes de cómo quedaron las unidades muestran el impacto que tuvieron los hechos de este miércoles 19 de agosto de 2026.

"Ahí se ven los plomazos, donde a este pobre conductor le dejaron caer unos plomazos, le quitaron la llave; el autobús lo dejaron todo desmadrado a punta de plomazos, y la llanta quedó ponchada. Esto fue un momento difícil", relató mientras mostraba el camión y un tráiler que también quedó dañado.

🚨 En #Michoacán, la jornada de narcobloqueos contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” del #CJNG, dejó escenas de violencia y daños a unidades de transporte.



Un autobús de pasajeros fue atacado a balazos, con llantas ponchadas y cristales destrozados, mientras un… pic.twitter.com/tZXDiVSVmk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

Capturan a pareja e hija de "El Tío Lako"

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo en Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Los elementos detuvieron a nueve personas, entre ellas Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja de “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco; sujeto que habría ordenado agredir a elementos de la Guardia Nacional tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Tras ser detenidos, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR en la Ciudad de México (CDMX) para después ser puestos a disposición de un juez. Horas más tarde se informó la detención de tres personas más presuntamente relacionadas con la misma célula criminal.