“Hacer periodismo es riesgoso": Reporteros denuncian amenazas en Acayucan, Veracruz, tras criticar al gobierno; alcalde se lava las manos

Al menos ocho periodistas y columnistas en Acayucan, Veracruz, han denunciado haber recibido amenazas, hostigamiento y campañas de ataques por medio de redes sociales. ¿La razón? Hacer uso de su trabajo por ser críticos con el gobierno del alcalde morenista Raúl David Salomón García.

Periodistas de Acayucan denuncian amenazas y campañas de hostigamiento

José Luis Ortega Vidal, columnista, resume que hacer periodismo en dicho municipio es arriesgar la vida. “Hacer periodismo es riesgoso, México es muy peligroso, en Veracruz es muy peligroso, estamos afectados los ocho que criticamos”.

La situación ha llevado a dos periodistas a presentar denuncias formales ante la Fiscalía por amenazas de muerte. Entre ellos está Enrique Quiroz, con más de 20 años de trayectoria, quien asegura nunca haber enfrentado algo similar.

El miedo paraliza el ejercicio periodístico en Acayucan

Enrique Quiroz expresa su alarma al vincular las amenazas con el destino de otros comunicadores veracruzanos, como Roxana Guzmán, secuestrada por sujetos encapuchados y posteriormente encontrada sin vida.

Los comunicadores afectados reconocen que las intimidaciones han generado temor y limitan su ejercicio periodístico. Federico Alvarado, con 32 años en el gremio, relató que ya tenía material para hacer investigaciones, pero comenzó a recibir amenazas y decidió dejar de lado su labor.

La APLE exige garantías de seguridad para comunicadores en Veracruz

La Asociación de Periodistas Libertad de Expresión (APLE) condenó las agresiones y advirtió que algunos gobiernos ven como adversarios a los reporteros que exhiben mentiras, opacidad, omisiones o presuntos actos de corrupción.

“Los periodistas no somos enemigos de los políticos, ni de nadie, somos una conexión hacia la sociedad. Tenemos que informarles, por supuesto, tenemos que informar el trabajo que están haciendo”, afirmó Maritza Pulido Tejeda, delegada de APLE en Acayucan.

Alcalde de Acayucan culpa a simpatizantes por ataques a la prensa

Por su parte, el alcalde Raúl David Salomón García se lavó las manos y atribuyó los ataques a sus simpatizantes: “Hay que recordar que son más de 17 mil personas las que nos dieron la confianza de gobernar un municipio. Y obviamente cuando esas personas ven atacadas sus ideas o se les comenta o se les mete en un determinado costal o una etiqueta, por así decirlo, pues la gente reacciona”.

