¡Ahora resulta! Presumen que torres del Cablebús en Puebla tendrán cámaras de vigilancia

A pesar de las quejas de los habitantes de Puebla, el gobierno de Alejandro Armenta alega que el Cablebús ahora tendrá funciones de seguridad al instalar cámaras de vigilancia en las torres que sostendrán los cables del teleférico.

Cámaras del C5 en el Cablebús de Puebla: la apuesta del gobierno para vigilar las calles

Así lo anunció José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, y detalló que las cámaras tendrán una tecnología similar a las torres que tiene la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal.

Dichas cámaras tienen herramientas para leer placas de vehículos, reconocimiento facial y comunicación directa con el C5, así como monitoreo permanente.

“Quiere decir que las calles por donde pase el sistema de transporte por cable, serán calles mucho más seguras”, presumió el funcionario del régimen de Alejandro Armenta.

🚡| El @Gob_Puebla asegura que las torres del cablebús serán utilizadas para vigilar la ciudad.



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¿Por qué los vecinos de la capital de Puebla rechazan la construcción del Cablebús?

No obstante, cabe recordar que los habitantes de la capital poblana han hecho al menos ocho manifestaciones contra esta obra, ya que consideran que no resuelve la necesidad de transporte y, además, ahora los ciudadanos enfrentarán la expropiación de tres predios privados.

Expropiación de predios por el Cablebús desata críticas del colectivo Hermanos Serdán

Al menos tres torres de las 94 que contempla el proyecto deberán ser instaladas en dichos terrenos. Integrantes del colectivo Hermanos Serdán, de los principales críticos del Cablebús, señalaron que esto es una advertencia del régimen de Armenta sobre posibles expropiaciones en otras colonias, ya que consideran que esta obra la quieren hacer “a la mala”.

Es un mensaje bastante autoritario porque nadie va a querer donar una propiedad para este tipo de proyecto, ¿por qué? Porque al fin y al cabo es patrimonio”, destacó Arturo Mendoza, integrante del colectivo Hermanos Serdán.