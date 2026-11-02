VIDEO | Muerte afuera de un panteón en Chiapas: balacera cobra vida de un hombre en Rincón Chamula

El festejo de Día de Muertos este 1 de noviembre de 2026 terminó en tragedia tras originarse una riña a las afueras del panteón municipal de Rincón Chamula, en el estado Chiapas.

El reporte oficial señala que sujetos en estado de ebriedad discutieron y, de las palabras, pasaron a los golpes y hasta los balazos, los cuales cobraron la vida de un hombre y el momento en que resultó herido fue grabado difundido en redes sociales.

Muere hombre tras balazos afura de panteón de Rincón Chamula

Uno de los involucrados fue llevado grave a un hospital, donde finalmente perdió la vida por los impactos de bala.

En videos se observa que la Policía Estatal entró al lugar para recuperar el orden y sus elementos fueron agredidos; sin embargo, hubo un enfrentamiento con los oficiales.

Otra grabación muestra al hombre herido y tirado, mientras que piden ayuda para que llegue una ambulancia.

¡De celebrar el #DiaDeMuertos a una tragedia en #Chiapas! Una riña a las afueras del #panteón municipal de Rincón Chamula terminó en golpes, disparos y una persona sin vida. La Policía Estatal intervino para recuperar el orden, pero también fue agredida @Alberto_Chame con los detalles — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

Fiscalía de Chiapas investiga muerte tras disparos afuera del panteón

Se desconoce el número oficial de heridos, pero hasta ahora no se reportan detenidos, mientras que la Fiscalía General del Estado de Chiapas indaga lo ocurrido, por lo que inició a una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

En un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que los disturbios violentos ocurrieron hoy por la tarde en las inmediaciones del panteón municipal de Rincón Chamula San Pedro.

La fiscalía estatal detalló que, de acuerdo con las primeras diligencias, todo inició por una riña entre pobladores que se encontraban en estado de ebriedad al encontrarse reunidos en las festividades de estas fechas tras acudir a visitar a sus difuntos.

Además indicó que se ordenó enviar un grupo especial para realizar las investigaciones correspondientes hasta lograr el esclarecimiento de estos lamentables hechos y se decretaron medidas de protección para la población, para lo cual se giraron los oficios correspondientes a las autoridades operativas.