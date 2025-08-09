En Chiconcuac, Estado de México (Edomex) se registró un tiroteo durante la detención de José Luis “N”, alias “Crack”, presunto líder de una cédula delictiva dedicada a la extorsión y homicidio en el Valle de México.

Policías llegaron a una casa en la calle Popocatépetl, donde fueron recibidos a balazos por este sujeto, de manera que los oficiales, repelieron la agresión y fue detenido, sin embargo, un policía resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona.

El detenido fue llevado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, este viernes 8 de agosto de 2025. Una persona que se encontraba cerca del lugar de la balacera, grabó el momento en que se escucharon los disparos; “vinieron por un narco”, dijo.

#Video | En Chiconcuac, #Edomex se registró un #tiroteo durante la detención de José Luis “N”, alias “Crack”, presunto líder de una cédula delictiva dedicada a la extorsión y homicidio en el Valle de México.https://t.co/8GKw1jMKzA pic.twitter.com/xxrQkVy9Ya — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2025

¿Quién es “Crack”, criminal buscado y detenido en el Estado de México?

José Luis “N” era considerado un delincuente que operaba en la zona oriente del Estado de México. Este sujeto cuenta con dos órdenes de aprehensión por delitos cometidos en Los Reyes la Paz y Nezahualcóyotl.

Las líneas de investigación permitieron ubicar un domicilio donde se escondía, y un Juez de Control otorgó la orden para intervenir el predio.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó a través de su cuenta de X la captura de este individuo.

Como parte del Mando Unificado Oriente, mediante labores de investigación e inteligencia, en la zona Oriente del Estado de México en una operación encabezada por @SS_Edomex con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico detuvieron a José Luis “N” alias… pic.twitter.com/n0DPQlNrCp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 9, 2025

Armas largas, equipo táctico y droga, lo asegurado a “Crack”

Las autoridades implementaron un dispositivo para ejecutar la orden de cateo, pero al llegar al domicilio, los agentes fueron agredidos con disparos.

El oficial de la Policía Estatal, que resultó lesionado por disparo de arma de fuego, fue trasladado a un hospital cercano, pero no se reporta que resultara herido de gravedad.

En el inmueble donde fue detenido José Luis “N”, se aseguraron armas de fuego largas, diversas dosis de droga y equipo táctico.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, lo detuvieron.