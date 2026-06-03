VIDEO: Captan extraño sonido donde ocurrió la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia

Mientras miles de usuarios discutían si lo que escucharon era un simple ruido de ambiente o algo más difícil de explicar, un video grabado durante un recorrido nocturno convirtió nuevamente al Puente de la Concordia en tema de conversación en redes sociales.

La grabación, difundida en TikTok por un motociclista que circulaba por el oriente de la Ciudad de México, supera ya el millón de reproducciones. Lo que parecía un trayecto cualquiera terminó generando una avalancha de comentarios después de que en el audio se percibiera un sonido que algunos internautas describieron como un grito o un lamento.

La polémica no tardó en crecer. Usuarios comenzaron a analizar el material segundo por segundo, compartiendo teorías sobre lo que realmente quedó registrado aquella noche. Algunos creen que se trata de un fenómeno fácilmente explicable; otros consideran que la grabación tiene elementos que siguen sin respuesta.

VIDEO: Captan lamento en Puente de la Concordia

El material fue compartido en TikTok por un creador de contenido que recorría distintas vialidades de la capital durante la noche. Sin embargo, la atención se concentró cuando pasó por las inmediaciones del Puente de la Concordia.

Lo que para muchos habría sido una grabación ordinaria adquirió otra dimensión debido a la historia reciente de ese punto de la ciudad.

La zona permanece asociada al accidente de una pipa ocurrido el año pasado, un hecho que dejó decenas de víctimas y que provocó una fuerte conmoción entre los habitantes de la capital. Las imágenes de aquella emergencia quedaron grabadas en la memoria colectiva y continúan siendo recordadas cada vez que el sitio vuelve a aparecer en la conversación pública.

¿Qué es lo que realmente se escucha en el Puente de la Concordia?

La pregunta es sencilla, pero la respuesta no tanto. Desde que el video comenzó a viralizarse, usuarios han intentado identificar el origen del sonido. Algunos afirman que se escucha claramente una voz humana. Otros consideran que podría tratarse del ruido generado por el tránsito, el viento o incluso alguna distorsión provocada por el equipo de grabación.

También hablan de una supuesta figura, y es que el audio no fue el único elemento que llamó la atención.

Entre los comentarios aparecieron usuarios que dicen haber observado una silueta desplazándose cerca del camellón. Las capturas de pantalla comenzaron a circular casi de inmediato y dieron pie a nuevas teorías.