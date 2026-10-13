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Denuncian duplicación de población sin acceso a la salud y crisis de abasto en el sexenio de López Obrador - VIDEO

La crisis de salud en México hay provocado una serie de protestas que exhiben el desabasto y la falta de capacidad que tienen las instituciones desde el sexenio de López Obrador.

Por: Jimena Romero

En Hechos AM, Jimena Villicaña y Natali Torres expusieron la severa crisis de salud pública durante el sexenio de López Obrador.

Tras la cancelación del Seguro Popular y el fallido INSABI, la población sin acceso a servicios de salud aumentó de 22 a 44.5 millones de personas.

Ante el constante desabasto y la falta de mantenimiento hospitalario, los pacientes deben cubrir sus medicamentos con recursos propios.

Se cuestionó que el gobierno define como “golpistas” los reclamos de familias y médicos, mientras mantiene un discurso triunfalista alejado de la realidad de los hospitales.

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