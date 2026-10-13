Denuncian duplicación de población sin acceso a la salud y crisis de abasto en el sexenio de López Obrador - VIDEO
La crisis de salud en México hay provocado una serie de protestas que exhiben el desabasto y la falta de capacidad que tienen las instituciones desde el sexenio de López Obrador.
En Hechos AM, Jimena Villicaña y Natali Torres expusieron la severa crisis de salud pública durante el sexenio de López Obrador.
Tras la cancelación del Seguro Popular y el fallido INSABI, la población sin acceso a servicios de salud aumentó de 22 a 44.5 millones de personas.
Ante el constante desabasto y la falta de mantenimiento hospitalario, los pacientes deben cubrir sus medicamentos con recursos propios.
Se cuestionó que el gobierno define como “golpistas” los reclamos de familias y médicos, mientras mantiene un discurso triunfalista alejado de la realidad de los hospitales.