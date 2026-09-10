“El 85.6% cambió sus hábitos por miedo": Mónica Garza revela en Hechos AM que el trauma de la violencia que podría ser un factor para las elecciones 2027 - VIDEO

Durante una entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, la periodista Mónica Garza advirtió que la violencia en municipios como Culiacán, Celaya, Fresnillo, Aguililla y San Fernando ha generado un trauma colectivo que pone en riesgo la libertad del voto para las elecciones 2027. Citó que en Celaya, el 78% de la población presenta ansiedad moderada o grave y el 85.6% modificó sus hábitos de seguridad en el hogar, un escenario de miedo e indefensión ciudadana provocado por el avance del crimen organizado.

En la conversación se cuestionó la falta de garantías del Estado para candidatos y votantes, así como el abandono de la salud mental, cuyo presupuesto cayó del 2% a menos del 1.5%. Ante la falta de autoridades en territorios disputados por el narcoframado, se remarcó que el temor social no solo altera la vida cotidiana, sino que amenaza la participación libre en las urnas.