Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Entregaron la gobernanza al crimen": Pedro Ferriz cuestiona el discurso de soberanía del gobierno ante la violencia en México |VIDEO

El periodista, Pedro Ferriz, el discurso político del gobierno de México, el cual usa la “soberanía” como fachada por sus fallas.

Por: Jimena Romero

En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, el periodista Pedro Ferriz analizó el panorama político de México, afirmando que el gobierno utiliza la bandera de la soberanía como fachada para justificar fallas en materia de seguridad e incapacidad de gestión rumbo al 2027.

Se señaló que la narrativa gubernamental busca victimizarse y atribuir el descontento a conflictos externos. También se cuestionó la elaboración de listas que señalan a periodistas y figuras crítica, promovidas por vocerías del Partido Morena como Luisa María Alcalde y Sergio Gutiérrez, interpretando estos actos como un intento por controlar la conversación digital frente al incremento de la violencia y la incorporación de perfiles de la vieja política al proyecto oficial.

Tags relacionados
Hechos AM Morena