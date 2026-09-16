“Entregaron la gobernanza al crimen": Pedro Ferriz cuestiona el discurso de soberanía del gobierno ante la violencia en México |VIDEO
El periodista, Pedro Ferriz, el discurso político del gobierno de México, el cual usa la “soberanía” como fachada por sus fallas.
En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, el periodista Pedro Ferriz analizó el panorama político de México, afirmando que el gobierno utiliza la bandera de la soberanía como fachada para justificar fallas en materia de seguridad e incapacidad de gestión rumbo al 2027.
Se señaló que la narrativa gubernamental busca victimizarse y atribuir el descontento a conflictos externos. También se cuestionó la elaboración de listas que señalan a periodistas y figuras crítica, promovidas por vocerías del Partido Morena como Luisa María Alcalde y Sergio Gutiérrez, interpretando estos actos como un intento por controlar la conversación digital frente al incremento de la violencia y la incorporación de perfiles de la vieja política al proyecto oficial.
¡Persecución a periodistas y críticos! El régimen crea listas para justificar sus derrotas— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Ante la pérdida del control de la conversación digital a manos de más de 3.5 millones de bots financiados por el propio aparato gubernamental, el oficialismo orquesta una cacería contra… pic.twitter.com/qaNx0GD4Uc