VIDEO | EU destroza desde el aire ‘narcolancha’ en el Caribe y mata a cuatro

El ejército estadounidense confirmó la muerte de cuatro supuestos "narcoterroristas" en un ataque contra una embarcación en el Caribe la cual supuestamente estaba involucrada en el tráfico de drogas.

"Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa del buque en el narcotráfico", publicó este 19 de septiembre de 2026 el Comando Sur del ejército en su cuenta de X.

Hasta el momento se desconoce si estas personas pertenecían a un cártel de México o grupo criminal.

Así fue el ataque de EU contra supuesta embarcación del narco

El Comando Sur del ejército de Estados Unidos dio a conocer el momento exacto en que la embarcación es destrozada desde el aire en aguas del Caribe.

De acuerdo con el reporte de las autoridades del país, en el ataque participó la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental.

Este agrupamiento militar ejecutó un ataque que Estados Unidos calificó como "un golpe letal y cinético". El reporte señala que se trataba de una embarcación que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un golpe letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe. Inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación mató a cuatro narcoterroristas", informó el Comando Sur.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

EU atacó días antes otra embarcación en el Caribe

El ataque fue el último de una campaña que se remonta al año pasado y que tiene como objetivo a quienes la administración del presidente Donald Trump describe como "narcoterroristas".

El anuncio del sábado se produce 10 días después de un ataque, también en el Caribe, que dejó tres muertos, según informó el ejército estadounidense.

Van más de 220 muertos por ataques contra 'narcolanchas'

Desde que comenzó la campaña, los ataques estadounidenses contra buques en el Caribe y el Pacífico Oriental han causado la muerte de más de 220 personas.

Organizaciones de derechos humanos han calificado los ataques del gobierno de Trump como "ejecuciones extrajudiciales".

Con información de Reuters