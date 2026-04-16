Nuevo ataque de Estados Unidos en el Pacífico: ya van 178 muertos en ofensiva contra narcolanchas

Otro ataque en mar abierto volvió a encender la tensión; Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra una embarcación en el Pacífico oriental y dejó al menos tres personas muertas, en lo que ya es una serie de operaciones consecutivas contra rutas de narcotráfico.

El golpe ocurrió este miércoles; de acuerdo con autoridades militares, la embarcación navegaba por una zona identificada como corredor de tráfico de drogas, lo que activó la intervención que terminó con la destrucción del objetivo.

Tercer ataque en tres días contra narcolanchas

No se trata de un hecho aislado; este es el tercer ataque en un periodo de tres días, lo que refleja una intensificación de las acciones en el Pacífico.

El martes, una operación similar dejó cuatro muertos; el lunes, otro ataque provocó dos fallecimientos; en días previos, acciones adicionales habían dejado más víctimas en distintas embarcaciones.

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On April 15, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/EaGDMHmpan — U.S. Southern Command (@Southcom) April 16, 2026

Cifras que marcan la ofensiva contra el narcotráfico

Con el ataque más reciente, el número de muertos asciende a al menos 178 desde que comenzaron estas operaciones a inicios de septiembre.

Además, al menos 53 embarcaciones han sido blanco de ataques en esta estrategia enfocada en frenar el tráfico marítimo de drogas en la región.

Operaciones en rutas clave

De acuerdo con información oficial, las embarcaciones atacadas transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental; estas zonas son consideradas clave para el traslado de drogas.

Las autoridades señalaron que las unidades intervenidas estarían vinculadas a organizaciones criminales; sin embargo, no se han dado detalles específicos sobre su identidad.

El operativo más reciente fue acompañado por un video difundido por el Comando Sur; en las imágenes se observa la embarcación en mar abierto antes de ser impactada.

Tras el impacto, el objetivo es destruido en cuestión de segundos; el material forma parte de los elementos que respaldan la operación.

Escalada bajo la lupa

Las acciones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos; mientras tanto, las operaciones continúan activas en la región.

Hasta ahora, las fuerzas armadas estadounidenses mantienen la vigilancia en estas rutas marítimas; los operativos forman parte de una estrategia que no se ha detenido en los últimos meses.