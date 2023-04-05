VIDEO: Gato se “cuela” en la oración por el día del Ramadán en Argelia

Un gato protagonizó un tierno momento cuando se subió en las ropas del Jeque Walid Mehsas quien estaba al frente de la oración por el mes del Ramadán en Argelia. El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales.

El jeque estaba rezando “Taraweeh”, una oración nocturna que hacen en Argelia todas las noches durante el mes del Ramadán en la mezquita Abu Bakr al-Siddiq en la provincia de Bordj Bpu Arreidj.

Video del gato que saltó sobre el jeque durante la oración del Ramadán en Argelia

El momento quedó grabado en un video donde se ve al gatito deambulando por la iglesia mientras el jeque oraba, de pronto el mishi saltó sobre las ropas del líder religioso y comenzó a escalar hasta llegar a su hombro.

Pese al tierno intruso, Walid Mehsas continuó orando sin molestarse por la intromisión del gato blanco, incluso se tomó un tiempo para acariciarlo mientras se acomodaba en su hombro.

El animalito se quedó en el hombre del jeque hasta el término de la oración sin que Walid la interrumpiera en ningún momento.

