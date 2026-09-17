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De “hoy no” a “muchas gracias": La respuesta de la gobernadora de Morelos ante los cuestionamientos de feminicidios de estudiantes - VIDEO

Medios de comunicación intentaron cuestionar a la gobernadora de Morelos sobre los terribles feminicidios de estudiantes en el estado, su reacción fue evadir cualquier declaración.

Por: Sergio Ibieta - Jimena Romero

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, evadió responder ante las cámaras de Azteca Noticias sobre la crisis de inseguridad en la entidad, los feminicidios y el reciente asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte, en Cuautla.

Al ser cuestionada directamente, la mandataria se limitó a responder “trabajamos todos los días” y "¡muchas gracias!” antes de retirarse.

Con el caso de Claudia Tacoronte suman cuatro feminicidios de estudiantes de la UAEM registrados durante la presente administración estatal:

  • Aylin Rodríguez: Psicología, hallada sin vida en 2025.
  • Kimberly Ramos: Localizada sin vida en febrero de 2026.
  • Karol Toledo: Derecho, localizada en Coatetelco en marzo de 2026.
  • Claudia Tacoronte: Estudiante de intercambio, septiembre de 2026.

La evasiva de las autoridades reaviva las protestas de la comunidad universitaria y deja bajo cuestionamiento los resultados del denominado Plan Cuautla.

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