De “hoy no” a “muchas gracias": La respuesta de la gobernadora de Morelos ante los cuestionamientos de feminicidios de estudiantes - VIDEO
Medios de comunicación intentaron cuestionar a la gobernadora de Morelos sobre los terribles feminicidios de estudiantes en el estado, su reacción fue evadir cualquier declaración.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, evadió responder ante las cámaras de Azteca Noticias sobre la crisis de inseguridad en la entidad, los feminicidios y el reciente asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte, en Cuautla.
Al ser cuestionada directamente, la mandataria se limitó a responder “trabajamos todos los días” y "¡muchas gracias!” antes de retirarse.
Con el caso de Claudia Tacoronte suman cuatro feminicidios de estudiantes de la UAEM registrados durante la presente administración estatal:
- Aylin Rodríguez: Psicología, hallada sin vida en 2025.
- Kimberly Ramos: Localizada sin vida en febrero de 2026.
- Karol Toledo: Derecho, localizada en Coatetelco en marzo de 2026.
- Claudia Tacoronte: Estudiante de intercambio, septiembre de 2026.
La evasiva de las autoridades reaviva las protestas de la comunidad universitaria y deja bajo cuestionamiento los resultados del denominado Plan Cuautla.