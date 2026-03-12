¡Por justicia para Kimberly! Vinculan a proceso a Jared Alejandro “N”, presunto feminicida de la estudiante de la UAEM en Morelos

El caso que despertó indignación en Morelos y en todo México ha dado un primer paso importante en los tribunales. Este jueves 12 de marzo fue vinculado a proceso Jared Alejandro "N, presunto feminicida de la estudiante de la UAEM, Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

Tras una audiencia acontecida en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el juez determinó que existen las pruebas suficientes para mantener al imputado tras las rejas, esto mientras se dicta una sentencia definitiva, cerrando así la primera parte de justicia para Kimberly.

Presunto feminicida de Kimberly se queda tras las rejas

Durante la audiencia, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra el feminicida, Jared Alejandro "N".

La Fiscalía Especializada en Feminicidios presentó las pruebas que señalan al imputado como el principal autor de la privación de la vida de la joven estudiante de 18 años. Como medida cautelar, se ordenó que el sospechoso permanecerá en prisión preventiva, por lo que no podrá salir del Cereso Morelos mientras se lleva a cabo el proceso legal.

Investigación por el caso de Kimberly durará 6 meses

El juez otorgó un plazo de seis meses para que la Fiscalía realice la investigación correspondiente. Durante este medio año, peritos y agentes ministeriales deberán reunir las pruebas necesarias para asegurar justicia para Kimberly.

Así fue la búsqueda de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM en Morelos

La pesadilla para la familia de Kimberly comenzó el pasado 20 de febrero, cuando la estudiante de la Facultad de Contaduría de la UAEM desapareció sin dejar ningún rastro. La comunidad de la universidad morelense protestó en las calles y en redes sociales para encontrarla, pero el 2 de marzo, un operativo de búsqueda al norte de Cuernavaca confirmó la localización de un cuerpo. Un día después, el 3 de marzo, las pruebas de ADN confirmaron lo peor: Kimberly había sido asesinada.

¿Qué llevó a el arresto del feminicida de Kimberly?

El trabajo de campo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron los que llevaron a la detención de Jared Alejandro "N". Según la Fiscalía del estado, desde que se denunció la desaparición el 21 de febrero, se recabaron indicios que vinculaban directamente al sospechoso de asesinar a la joven estudiante.

UAEM, una universidad que no olvida

El caso de Kimberly no es solo un expediente más; a ella se le suman alumnas como Karol Toledo, otra víctima de feminicidio en Morelos.

Estos casos se han convertido en un estandarte de lucha para los estudiantes de la UAEM, quienes han realizado diversas manifestaciones exigiendo seguridad.