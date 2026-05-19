Señalan supuestas investigaciones de EU contra la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia

La tensión política que rodea a gobiernos de Morena siguen siendo foco de atención en México y más en Estados Unidos. Este lunes 18 de mayo, medios nacionales dieron a conocer que las autoridades de los Estados Unidos incluyeron el nombre de la gobernadora morenista de Morelos, Margarita González Saravia, en el listado de funcionarios investigados por presuntos vínculos con estructuras delictivas.

Se dieron a conocer presuntas medidas migratorias de parte del gobierno de Estados Unidos contra la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia a través de un medio de circulación nacional.



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Acusan a Margarita González de financiamiento ilícito

El reporte mediático que encendió las alarmas en la entidad del centro del país detalla que las agencias estadounidenses indagan si grupos del crimen organizado operaron de forma económica para respaldar la campaña electoral que llevó a González Saravia al poder ejecutivo local.

Los señalamientos añadieron que, derivado de estas indagatorias, la mandataria estatal ya formaría parte de una lista con restricciones migratorias vigentes en el país del norte.

Así reaccionó Margarita González

El Gobierno del Estado de Morelos reaccionó mediante un posicionamiento de prensa en redes sociales. La administración dijo que esta información sería falsa.

Añadieron que la gobernadora no ha sido involucrada en listas de cancelación de visas o procedimientos de restricción aérea.

Margarita González dice que no ha recibido notificación de Estados Unidos

Dentro del comunicado institucional, las autoridades de la entidad afirmaron que, hasta ahora, no han recibido ninguna notificación oficial, procedimiento administrativo o resolución emitida por alguna corte nacional o del extranjero.

¿Caso de Rocha Moya pero en Morelos?

La situación de la gobernadora, Margarita González, obliga a recordar el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues los señalamientos en su contra comenzaron de una manera similar, donde la respuesta fue que no tenían ninguna notificación oficial y que, igualmente, la información era falsa.

Las acusaciones contra Moya habían salido a la luz mucho antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos diera a conocer la investigación activa con la que cuentan el sinaloense y otros nueve funcionarios por nexos con la delincuencia organizada.

🗣️ #EnLaOpiniónDe: Los señalamientos contra la gobernadora de Morelos Margarita González Saravia ya escalaron a nivel internacional. Un medio de circulación nacional publicó que el gobierno de EE.UU. investiga posibles vínculos con el crimen organizado y un supuesto… pic.twitter.com/hm4khr434Z — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) May 19, 2026

Estados Unidos y la mira en Morena

Por ahora, el gobierno estadounidense mantiene en la mira a varios funcionarios públicos de Morena, aunque, por ahora, solamente se ha hecho la acusación formal contra los diez funcionarios de Sinaloa, de los cuales ya se entregaron dos.

¿La lista Morena sigue sumando integrantes?