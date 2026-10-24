VIDEO | Usa muletas y arrastra su casa en CDMX: la historia de Margarito, el lavacoches que no se rindió

Las muletas para él no son una limitación. Vive en situación de calle en la Ciudad de México (CDMX) y como él dice, duerme donde le caiga la noche, pero en su casa móvil, la cual arrastra con sus pies todos los días. Esta la historia de un lavacoches que no se rindió.

Margarito Valadez pasa sus días trabajando lavando carros y al terminar el día, tiene que buscar donde poder estacionar su casa móvil para descansar unas horas antes de retomar la chamba.

Una camión construido con residuos para dormir

Sus pies están lesionados y eso no le impide que cada día arrastre su casa móvil: un camión con residuos de restaurantes en el que trae consigo el material que necesita para lavar automóviles, como sus cubetas y otros artículos. Azteca Noticias conversó con él y compartió un poco de su día.

—¿Dónde vive usted?

—Donde me agarra la noche, ahorita voy a buscar un lugar para descansar

—¿Qué hace con todo lo que recoge?

—Es mi casa movible, yo recojo, y mi trabajo es lavar carros, eventualmente donde caiga

🚨 Con muletas y arrastrando su "casa movible", así sobrevive Margarito Valadez en las calles de la Ciudad de México. Tras dos lesiones en los pies, se gana la vida lavando carros donde caiga. Se estaciona donde lo agarre la noche y ahí descansa. https://t.co/ewykOUb0KZ — Irving (@IrvingPineda) October 23, 2026

Vender lo que caiga para sobrevivir: el otro ingreso de Margarito

En su casa carga consigo otros artículos que va recolectando y vende por kilo. Verlo por las calles de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, roba la mirada de muchos, y de entre los curiosos, algunos se acercan para regalarle unas monedas para comer.

Lentamente, Margarito, recorre la zona. No tiene una ruta fija, pero por donde pasa, los automóviles tienen que hacerse a un lado por la dimensión de su casa, que está acondicionada con unas llantitas y esto ayuda a moverla.

"Esta es mi casa. Donde me agarre la tarde, ahí paro y ahí me quedo. Ya otros días, pues vuelvo a continuar igual", contó a Azteca Noticias.

Margarito, además de lavar carros de manera ocasaional, también vende por kilo lo que, dice, va juntando, como cartón y botellas de plástico o alumnio.

En 2025 en Ciudad de México se contabilizaron al menos dos mil 879 personas en situación de calle y la mayoría se concentra en Cuauthemoc, Venustiano Carranza e Iztacalco.