Desapareció y podría estar en situación de calle: la historia de Estefani afuera del Metro UAM

La vieron por última vez afuera del Metro UAM de la Ciudad de México (CDMX), pero de acuerdo con algunas versiones de testigos, podría estar en situación de calle, pero a pesar de esta pista la joven no ha sido localizada.

Es la historia de Estefani Daniela Martínez Pérez, de 20 años. La joven fue reportada como desaparecida hace casi un mes y aunque las autoridades investigan el caso, su mamá Verónica no pierde la esperanza de saber de su hija.

La fecha del reporte de la desaparición fue el 20 de septiembre de 2026, cuando se le vio en la colonia Izcalli Jardines, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex).

Madre de Estefani recibió una llamada inesperada

En entrevista con Azteca Noticias, Verónica contó que su hija no vivía con ella desde el 25 de mayo, cuando se independizó, pero a pesar de ello estaba al pendiente de su hija, quien, dijo, a pesar de tener 20 años, "mentalmente tiene entre 15 y 16 años".

"Yo puedo estar comiendo, durmiendo, calentito, pero no sé en qué situación está ella. No la sé; nada más quiero saber dónde está y con quién está", expresó Verónica entre lágrimas.

Tenían contacto por mensajes de Facebook y por WhatsApp y el 20 de septiembre pasado le contó que tenía un novio, de quién Verónica no sabía nada y al día siguiente la señora recibió una llamada que cambió el giro de la historia.

"El día 21 estoy laborando y me entra una llamada a mi celular y me dice, "Buenas tardes, ¿usted conoce a Estefani Daniela?" Le digo, "Sí, dígame." Me respondió "Soy la pareja de Estefani y quiero hablar con usted, quiero hacer las cosas bien", contó.

En la llamada algo le causó extrañeza a Verónica, pues el hombre que dijo ser novio de Estefani, le preguntó a la mamá de la joven en qué trabajaba, pero le respondió que no tenía porque darle explicaciones de su vida privada.

De acuerdo con lo relatado por la madre, el novio de su hija le comentó que él no iba a darle la vida que ella como mamá le daba a Estefani Daniela, pero le pidió que si por favor podía ir a su casa de su mamá en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, para conocerse y que fuera "lo más formal posible".

Esto le causó sospecha a la señora Verónica, quien respondió que mejor se vieran en su casa, domicilio que Estefani Daniela conoce, pero el sujeto no se identificó ni dio su nombre.

La reunión a la que Estefani Daniela no llegó

El hombre que dijo ser novio de Estefani volvió a llamarle a Verónica para pedirle que se vieran el 25 de septiembre por la mañana, pero ella le respondió que él no estaba "como para dar condiciones".

A pesar de que la mamá de la joven no quería que así se conocieran, él sujeto insistió que llegaría el viernes en la tarde en una camioneta a la casa de Verónica y colgó.

"Más tarde le marqué a mi hija y desde ese día sonó el buzón; le mandé mensajes que han visto, pero no tengo ninguna respuesta", contó la madre de Esteani.

El 25 de septimebre Verónica esperó a que llegara su hija y su novio a la casa de la señora, pero no llegaron. El lunes 28 por la mañana ella le llamó a su hija de nuevo y al número de este sujeto, pero en ambos entraba el buzón de voz.

Más tarde, ese mismo día, le contestó este hombre, pero cuando Verónica le pidió hablar con su hija, él se rió y colgó. Al dí siguiente le llamó otra vez y él contestó que Daniela no estaba y colgó nuevamente.

Celular de novio de Estefani, clave en el caso

Verónica acudió a deunicar la desaparición de su hija ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Méxicp (FGJEM) y las autoridades emitieron la ficha de búsqueda para encontrarla. El 29 de septiembre, aproximadamente a la medianoche, las autoridades contactaron al sujeto a través del número que tenía y él negó a Daniela.

"Hasta la fecha seguimos mandándole mensajes de texto al WhatsApp y Facebook y siguen viendo los mensajes, pero no recibimos respuesta".

Posteriormente descubrió que un hombre supustamente le compró el teléfono a este sujeto, a quien Verónica buscó para explicarle lo que estaba pasando y para saber si él sabía algo de su hija.

No obstante, esta persona le aseguró que comró el celular el 24 de septiembre, un día antes de que Estefani Daniela y su novio irían a la casa de Verónica.

La búsqueda de Daniela y el paradero inesperado de la joven desaparecida

La mamá de la joven desaparecida supo que el novio de su hija trabaja como chofer de un microbús en la Ruta 11, que pasa por la UAM Iztapalapa, el último lugar donde al parecer fue vista su hija, pero con otra apareciencia, pues estaría más delgada.

Esa información se la comentó el sujeto que compró el celular del novio de Daniela y una checadora de la base de los microbuses.

"(El sujeto) compró el teléfono con un valor de 500 pesos que porque según esto ellos le dijeron que porque tenían una emergencia (...) esas dos pesrsonas con clave que dieron esos datos tanto a mí, como a la Fiscalía del Estado de México y de la CDMX", recuerda Verónica.

"Me dicen que está muy mal, que anda en la calle, que anda pidiendo dinero según esto, que es que está en situación de calle (...) me preocupa el estado, mi hija tiene un retraso intelectual con trastornos del comportamiento (...) la estoy buscando porque pues me preocupa, pero al final del día yo respeté lo que ella quería hacer", comentó.

A casi un mes de los hechos, la mamá de Estefani Daniela Martínez Pérez dice que no busca culpables, solo quiere saber dónde está su hija y si se encuentra bien, porque teme que algo pueda pasarle ya que no conoce la CDMX.

Emiten ficha de búsqueda para encontrar a Estefani Daniela

Estefani Daniela mide 1.60 metros, es de complexión robusta y cara ovalada, tiene cabello negro que le llega a los hombros, nariz achatada base mediana y orejas medianas, el mentón ovalado, labios gruesos y pesa 75 kilogramos, de acuerdo con la ficha de búsqueda que emitieron las autoridades.

Es e tez blanca y tiene frente grande, cejas pobladas y ojos café claro grandes con boca mediana y pómulos prominentes. Usa lentes de graduación y tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo izquierdo que va del hombro hasta la muñeca.

Traía una cangurera café con un estampado, vestía tenis negros, playera blanca de manga corta y un overol de mezclilla azul claro.