Luis Carlos Ugalde advierte crisis en el INE tras acusaciones contra Guadalupe Taddei: “No recuerdo señalamientos de corrupción” | VIDEO

Los recientes señalamientos de corrupción dirigidos hacia la presidencia del Instituto Nacional Electoral, INE, encabezada por Guadalupe Taddei, han generado una crisis de credibilidad inédita para el organismo justo en la antesala del proceso electoral.

En entrevista durante el noticiero Hechos AM con Manuel López San Martín, el expresidente del organismo electoral, Luis Carlos Ugalde, advirtió que estas acusaciones atentan directamente la confianza ciudadana en el árbitro de la contienda. Ante este escenario, planteó que la institución enfrenta una encrucijada con dos rutas claras:

