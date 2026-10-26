Luis Carlos Ugalde advierte crisis en el INE tras acusaciones contra Guadalupe Taddei: “No recuerdo señalamientos de corrupción” | VIDEO
Luego del escándalo que invadió a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expertos advierten crisis en el instituto que se encarga de mantener la democracia en un lugar seguro.
Los recientes señalamientos de corrupción dirigidos hacia la presidencia del Instituto Nacional Electoral, INE, encabezada por Guadalupe Taddei, han generado una crisis de credibilidad inédita para el organismo justo en la antesala del proceso electoral.
En entrevista durante el noticiero Hechos AM con Manuel López San Martín, el expresidente del organismo electoral, Luis Carlos Ugalde, advirtió que estas acusaciones atentan directamente la confianza ciudadana en el árbitro de la contienda. Ante este escenario, planteó que la institución enfrenta una encrucijada con dos rutas claras:
- Es indispensable auditar y transparentar de forma exhaustiva las supuestas irregularidades para sancionar con severidad cualquier acto indebido, garantizando la rendición de cuentas dentro del órgano electoral.
- La designación de una nueva cabeza en el instituto debe realizarse mediante un acuerdo amplio que garantice un perfil con verdadera independencia, advirtiendo que ceder a cuotas de partidos políticos agravaría el daño a la autonomía institucional.