Madres buscadoras: Años de indiferencia gubernamental ante 131 mil desaparecidos en México | VIDEO

El maltrato de las autoridades hacia las madres buscadoras expone la barrera burocrática e indiferencia que enfrentan los familiares de desaparecidos en México desde el primer momento de la denuncia.

México acumula más de 131 mil personas desaparecidas; más del 50% ocurrió entre 2018 y 2026, 24 casos al día. Edomex, Jalisco, Michoacán y CDMX encabezan la lista.

Colectivos denuncian que las autoridades no investigan. María Volante, quien busca a su hija Pamela desde hace 9 años, señala que el gobierno solo ha realizado 50 búsquedas en campo frente a más de 400 gestiones hechas por la familia.

Familias critican los nuevos fotovolantes oficiales por no mostrar con claridad los rostros de las víctimas y acusan a los tres niveles de gobierno de ignorar sus expedientes.