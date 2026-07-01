La esperanza no se detiene: madres buscadoras del Edomex llegan a Xalapa, Veracruz

Madres buscadoras provenientes del Estado de México, llegaron a Xalapa, Veracruz para colocar boletines y fichas con fotografías de personas desaparecidas con la esperanza de obtener información que las acerque al paradero de sus familiares.

La jornada forma parte de un recorrido que realizan por distintas entidades del país. Además de difundir las fichas, acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para revisar la base de datos y verificar si existía alguna coincidencia con las personas que buscan. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron resultados positivos.

Sonia Juárez Pérez, quien busca a su hija Dafne Giselle Garcés Juárez, explicó que un día antes realizaron labores similares en el puerto de Veracruz y posteriormente continuaron en la capital del estado, donde mantienen la esperanza de encontrar alguna pista.

¿Por qué las madres buscadoras recorren distintos estados del país?

Las familias señalaron que las desapariciones las han obligado a viajar por diferentes estados de la República en busca de cualquier indicio. Han recorrido entidades como Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Aguascalientes, entre otras, siguiendo reportes o posibles líneas de búsqueda.

Juana Hernández Alejo, quien busca a Luis Fernando Martínez Hernández, relató que durante los últimos años ha visitado diversas regiones del país con el único objetivo de localizar a su familiar, una labor que implica largos traslados y constantes jornadas de difusión.

Las madres buscadoras reiteraron que no dejarán de recorrer los lugares donde exista la posibilidad de encontrar información que contribuya a dar con el paradero de sus seres queridos.

Madres buscadoras piden empatía y apoyo para compartir fichas

Durante su visita a Xalapa, las integrantes del colectivo hicieron un llamado a la población para mostrar mayor sensibilidad hacia las familias de personas desaparecidas.

Félix Sánchez Cheperrita, quien busca a Julio César González, pidió evitar los prejuicios y, en cambio, ayudar compartiendo las fichas de búsqueda. Afirmó que cualquier persona podría enfrentar una situación similar y que la difusión puede ser clave para obtener información.

Las madres buscadoras aseguraron que continuarán con sus recorridos y actividades de búsqueda en diferentes estados, convencidas de que cada volante repartido y cada ficha compartida representan una posibilidad más de encontrar a sus familiares.