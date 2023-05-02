VIDEO: Mamá vengadora mata al asesino de su hija frente al juez

La historia de Marianne Bachmeier, conocida como la mamá vengadora en Alemania, dio la vuelta al mundo después de matar de varios balazos y frente a un juez al asesino de su hija Anna de tan solo 7 años de edad.

Aunque el caso ocurrió en 1981, aún sigue causando revuelo en redes sociales, donde recientemente volvieron a retomar la historia en diferentes videos explicando lo qué pasó para quienes desconocen la historia.

Video de la mamá vengadora disparando al asesino de su hija

El 6 de marzo de 1981, Klaus Grabowski, el asesino de Anna, se encontraba en juicio frente al juez, cuando la mamá vengadora burló toda la seguridad e ingresó a la sala con una pistola dentro de la bolsa de su gabardina.

De un momento a otro, la mujer sacó el arma y disparó en seis ocasiones contra el asesino de su hija, hiriéndole en la cabeza y la espalda, por lo que Klaus perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

1981:Klaus Grabowski raped& killed a 7y/o

He was arrested whn his fiance reported him



Marianne Bachmeier,the girls mom, smuggled a gun into the court & shot Klaus 8 times.She served 3 yrs



Laws can & shd change to keep Justice paramount

When Laws fail,Vigilantism seeks justice pic.twitter.com/XEG53mY2qw — Debojyoti Dasgupta (@tisDev) November 17, 2022

Cuando el juez le preguntó por lo que había hecho, la mujer respondió que había matado al asesino de su hija y que su intención era dispararle en la cara.

“¡Cerdo! Mató a mi hija… Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda… Espero que esté muerto”, fue la respuesta de la madre vengadora de Alemania.

¿Cómo fue el asesinato de Anna Bachmeier?

Anna Bachmeier, de 7 años de edad, un día despertó y le pidió a su madre que no la llevara a la escuela, la pequeña quería ir a casa del carnicero Klaus Grabowski porque él le había prometido que la dejaría jugar con sus gatos.

En la localidad, nadie sabía que el carnicero era realmente un exconvicto quien había estado en la cárcel por ser un delincuente sexual, quien violó a dos niñas, incluso el hombre había sido sometido a castración química, pero lo revirtió con un tratamiento hormonal.

Cuando la pequeña Anna llegó a casa del delincuente, este la mantuvo encerrada durante varias horas, donde la violó en varias ocasiones y después la estranguló hasta matarla.

El asesino le confesó a su novia lo que había hecho, la mujer lo denunció y las autoridades lo arrestaron. El sujeto confesó que la había matado e indicó dónde había enterrado el cuerpo de la pequeña Anna.

Un año después del asesinato, la madre de la pequeña se vengó del asesino de su hija y lo mató en el tercer día del juicio.