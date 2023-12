Mujer de 85 años es atropellada en Neza y vive para contarlo: “Me vas a matar”

El pasado 11 de diciembre, una señora de la tercera edad fue atropellada mientras caminaba por debajo de la banqueta en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex), donde un auto pasó por encima de todo su cuerpo cuando se echaba de reversa.

La mujer en cuestión es María Teresa, de 85 años de edad, quien quedó por debajo de todo el auto, aplastada y ante la incredulidad de uno de los peatones que circulaba por la calle de Óscar, en la colonia Pavón, donde por unos momentos, la mujer de la tercera edad pensó que podría morir a causa del impacto.

“Y yo gritaba ‘ay, me vas a matar, me vas a matar'. Cuando sentí, yo ya estaba abajo, porque me tiró y se echó pa’ atrás”, señaló la mujer afectada para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA), quien puntualizó que iba de camino a la tienda, alrededor de las 7 de la noche.

Afortunadamente para María Teresa y su familia, la mujer de la tercera edad vive para contar lo sucedido, pues aunque el dolor es intenso, puede permanecer al interior de su hogar recuperándose de las lesiones causadas por el vehículo.

¿Qué pasó con la abuelita que fue atropellada por un auto en Neza?

El video muestra cómo el auto se estaba echando de reversa a una velocidad considerable y, justo cuando la señora va pasando por debajo de unos árboles, es atropellada y queda debajo del auto. El conductor escucha las alertas de uno de los peatones y se baja para revisar qué fue lo que sucedió.

Mujer de 85 años es atropellada en Nezahualcóyotl, Estado de México | Foto: FIA

Cuando se percata que María Teresa quedó atorada en la parte inferior del auto, intenta mover el coche, lastimando aún más a la señora. Hasta que decide acelerar y se da a la fuga, dejando a la señora a su suerte, con el apoyo de un hombre que presenció todo el suceso.

La víctima fue trasladada a un hospital cerca de la zona, donde fue dada de alta tras presentar golpes en la cabeza y cuerpo, afortunadamente ninguno que pusiera en riesgo su vida; sin embargo, en este momento sigue pasando por momentos de sufrimiento y los gastos médicos han corrido a cargo de los sobrinos, ya que no tiene hijos.

Fiscalía del Estado de México ya inició investigación

De igual forma, FIA pudo confirmar que la Fiscalía del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para encontrar al autor de atropello, quien permanece en fuga.