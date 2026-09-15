VIDEO | ¡Como Juan Escutia! Lanzan a niño de un balcón en Jalisco en pleno 15 de septiembre

Los festejos patrios de septiembre en México llegaron a otro nivel con una escenificación este 15 de septiembre que fue más allá de solo una interpretación en Jalisco.

En el municipio de Ameca se tomaron muy enserio una recordar a los Niños Héroes por la Batalla de Chapultepec, y optaron por lanzar de un balcón a un menor como si fuera Juan Escutia.

Así fue el momento en que niño es lanzado de un balcón

El Colegio Niños Héroes, ubicado en J. Guadalupe Vázquez 29, Ameca, publicó en su cuenta de Facebook un video que no tardó en volverse viral.

Todo se llevó a cabo en un evento que se realiza cada año en el Palacio Municipal de Ameca, una tradición que se lleva desde hace más de 45 años.

En la grabación se puede observar a dos hombres sosteniendo al niño personificado a quien cargan en la orilla de un balcón, en tanto, un tercer hombrre aparece junto a ellos.

Mientras esto ocurre, en un audio se narra parte de la historia de lo que ocurrió el día que Juan Escutia se envolvió con la Bandera de México y cayó con ella en la fase final de la Batalla de Chapultepec.

Segundos después, el niño es arrojado, pero todo estaba preparado para que fue cayera en una manta sostenida por muchas personas, al parecer de Protección Civil, evitando así que rebotara y saliera proyectado

Niño lanzado como Juan Escutia tenía permiso de sus papás

De acuerdo con el reporte del Colegio Niños Héroes, el menor que participó en esta representación de la celebración patria contó con la autorización de sus padres.

Hasta el momento no se reporta que el niño hay resultado lesionado y todo resultó bien, pues la escuela aseguró que se tomaron las medidas de seguridad correspondientes.

"El Colegio Niños Héroes participando en el evento que año con año se lleva a cabo en el Palacio Municipal de Ameca. Tradición que data de más de 45 años. El niño que representa a Juan Escutia cuenta con el permiso de papá y mamá, tomando todas las precauciones del caso", publicó la escuela.

