VIDEO: Con una pancarta, anuncian que perros de La Palma están a salvo

Los perros que quedaron atrapados en una pileta en el barrio de Todoque por la lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma ya habrían sido rescatados por el autodenominado "Equipo A", poco antes de que una empresa de drones iniciara la operación de salvamento; así fue anunciado en una pancarta.

El “Equipo A” se atribuyó el rescate de los animales, que pasaron varios días en un estanque rodeado de lava y fueron alimentados por medio de drones.

“Fuerza La Palma. Los perros están bien. A Team”, se lee en la pancarta, colocada con piedras en el área donde se encontraban los podencos y hasta la que presuntamente llegaron a pie los rescatistas anónimos.

Un video que circula en redes sociales muestra el cartel blanco, con letras rojas, donde se anunció que los canes están a salvo, luego de que el pasado 7 de octubre circulara la primera imagen que confirmaba su presencia en el estanque rodeado de lava.

Ayer me llegó información de que rescataron a los podencos de manera escondida (está prohibido ir a la zona). No me lo acababa de creer



Ayer la empresa de rescate no los vio y todo era muy misterioso



Me acaba de llegar por WhatsApp este video#Dondeestanlospodencos pic.twitter.com/PgLHpishlO — Juanfer (@Juanfer_hm) October 21, 2021

Drones detectan huellas humanas en el área de los perros

Aerocámaras, la empresa que planeaba hacer el rescate con drones, hizo algunos vuelos de reconocimiento y este miércoles confirmó que los perros no estaban en el área donde pasaron los últimos días.

ℹ️ INFORMACIÓN ACTUALIZADA ℹ️

Hoy hemos encontrado #huellas que aparentan ser de personas dentro de la zona de exclusión. Esto podría explicar la ausencia de los #perros en la zona inspeccionada.#Aerocamaras #PerrosLaPalma pic.twitter.com/FgVyaNFGaD — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) October 21, 2021

“No vimos nada, pero queríamos asegurarnos. Hemos estado revisando las imágenes y hemos confirmado que aparecieron huellas donde estaban los perros. También vimos la pancarta que dice que están bien”, declaró a medios internacionales Jaime Pereira, consejero delegado de Aerocámaras.

Si es así, genial, son buenas noticias. Pero llevamos muchos días trabajando para encontrarlos, si alguien de verdad los ha rescatado, que nos lo diga y lo demuestre, y paramos el operativo.

En redes sociales se viralizó la imagen de la pancarta y los internautas reconocieron el trabajo de los “héroes anónimos” que rescataron a los animales. “Esperanza en la humanidad”, escribió una usuaria de Twitter.

Que a los perros atrapaos en el estanque de La Palma los rescataron personas anónimas que se hacen llamar el Equipo A Y dejaron allí una pancarta Jajajajajajajajaajajajajajaj os amoooooooo!!!

Esperanza en la humanidad 💜💜💜 — Lu B (@lucia_blanc13) October 21, 2021

Por su parte, Eduardo Díaz, piloto de drones de Volcanic Life, la empresa que alimentaba a los animales, indicó que desde el lunes 18 de octubre dejaron de verlos y dieron aviso al puesto de mando.

Según medios internacionales, los rescatistas anónimos que colocaron la pancarta salvaron a los canes violando los límites que las autoridades establecieron, alrededor de las zonas afectadas tras la erupción del volcán de La Palma.

La única forma de llegar hasta el estanque era avanzar encima de alguna de las coladas de lava que lo rodean; sin embargo, es una medida riesgosa porque en algunos puntos alcanzaba hasta 160 grados de temperatura.

Desde que comenzó la emergencia alrededor de siete mil 500 personas han sido evacuadas en La Palma, mientras sus hogares y negocios eran arrasados por la lava y roca fundida que ha cubierto más de 866 hectáreas.

