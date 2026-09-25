VIDEO | "¡Qué hijo de...!” Dan cristalazo en avenida Revolución y policía de tránsito de CDMX no interviene

Un percance vial en la Ciudad de México (CDMX) terminó en violencia cuando un sujeto reventó el vidrio de un conductor, pero a pesar del cristalazo, un policía que estaba a unos metros solo observó la situación.

Los hechos quedaron grabados por el automovilista y el video comenzó a circular en redes sociales, pero hasta el momento solo uno de los dos presuntos involucrados fue detenido.

¿Dónde dieron el cristalazo a conductor de CDMX frente a policía?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inforó que la situación se registró en avenida Revolución, colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con lo informado por la institución, en estos hechos al parecer intervinieron dos hombres, pero todo ante la presencia de policías de tránsito.

Esto se sabe del percance que acabó en cristalazo en CDMX

El percance vial ocurrió entre una camioneta roja y un camión de transporte público, lo que escaló a una agresión por parte de dos personas que acompañaban al conductor de la unidad de transporte público.

Policías ubicaron al conductor del transporte y a uno de los sujetos que estuvieron presentes, quienes fueron presentados a declarar ante las autoridades ministeriales sobre lo acontecido durante el conflicto y así dar información sobre los dos agresores.

Investigan agresión vial en la @BJAlcaldia 🚨



La Secretaría de Seguridad Ciudadana indaga una agresión tras un percance vial en la alcaldía Benito Juárez, donde dos hombres rompieron los cristales de un auto.



El conductor y un implicado ya declaran ante el Ministerio Público,… pic.twitter.com/xyNak4AzXR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

Capturan a sujeto tras reventar vidrio de conductor en avenida Revolución

Uno de los hombres que presuntamente participaron en la agresión contra un automovilista fue detenido.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito ubicaron al hombre que coincidía con las características físicas en las calles de Guillain y cerrada de Guillain, de la colonia Mixcoac.

Al notar ver a los oficiales n el lugar, el sujeto intentó huir arrojando una bolsa que traía en las manos, lo que originó una persecución dándole alcance metros adelante.

Durante una revisión preventiva que le hicieron le fueron hallados 25 envoltorios con una sustancia con las características propias de la cocaína y dinero en efectivo.

Investigan actuar de policía de Tránstito que solo observó la agresión

Al repecto la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación administrativa interna para establecer responsabilidades sobre omisiones y la falta de aplicación de los protocolos de actuación en las que incurrieron los policías, mismos que ya fueron identificados y citados a rendir su declaración.

