Video: Policía amenaza de muerte a conductor en Cuautitlán Izcalli

Un policía municipal de Cuautitlán Izcalli amenazó de muerte a un automovilista tras ver frustrado su intento de infracción, el conductor le dijo que no tenía por qué detenerlo, que no era un elemento de tránsito.

El policía le contestó que leyera el bando municipal, y que lo iba a mandar a levantar, y que lo iba a matar junto con su familia. Esta es la discusión:

Policía: Por eso te digo: cabrón, cabrón y medio, hijo.

Conductor: Por eso

Policía: No te quieras pasar de listo.

Conductor: ¿Pasar de listo con quién?

Policía: Te estoy parando por una infracción, soy una autoridad

Conductor: Pero tú no puedes infraccionar

Policía: Te estoy parando por el bando municipal, hijo, ponte a leer no seas ignorante,

Conductor: Hijo, graba, graba.

Policía: Y cada que andes aquí te voy a… grábese bien, te voy a mandar a que te levanten

Conductor: Órale

Policía: Te van a matar hijo de tu puta madre a ti y a tu familia, perro…

Conductor: Va, va, va...

Policía: Hijo de tu perra madre.

Respuesta de policía

Ante el actuar de este policía municipal de Cuautitlán Izcalli, con un automovilista, Mario Alfredo Muñoz, comisario Cuautitlán Izcalli expresó: “Hay algo muy importante en Cuautitlán Izcalli, no tenemos al momento infracciones”.

La policía ya se le inició un proceso en la comisión de honor y justicia, pero aún sigue activo en la policía municipal.