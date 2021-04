VIDEO: Policía de Culiacán salva a perro de morir ahogado

En redes sociales se viralizó el video de un policía de Culiacán, Sinaloa, quien no dudó en lanzarse a un canal para salvar a un perro que estaba a punto de ahogarse; su acto heroico fue reconocido por los internautas.

Fernando Nevares Barraza, nombre del policía que salvó al perro, se dio cuenta que el animal era arrastrado por la corriente del canal Recursos, el cual cruza una gran parte de la capital sinaloense.

El video, compartido por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, muestra al uniformado corriendo hasta la zona donde se encontraba el perro, quien hizo un primer intento por alcanzarlo, colocándose en la orilla del canal.

Sin embargo, no logró sujetar al can y decidió quitarse el chaleco antibalas y las botas para tener una mejor movilidad y alcanzar al perro, que luchaba por llegar a la orilla. En ese momento, Fernando Nevares no lo dudó más y se lanzó al agua con un clavado, pues explicó que desde niño sabe nadar.

“De hecho el clavado fue improvisado porque yo nada más intentaba sostenerme, pero como me venía resbalando fue cuando me aventé al agua”, explicó el policía.

Cuando estaba dentro del canal, se dio cuenta que el perro lo observaba, como pidiendo ayuda, así que continuó con los intentos por sacarlo del agua. En un momento, usó toda su fuerza para cargar al perro y empujarlo en tierra firme.

“El perro me observaba como diciendo ayúdame, y cuando estuve en el agua con él se escuchaba como un desespero, pero era porque estaba muy cansado”, narró el policía de Culiacán, quien fue reconocido como un héroe, no solo por los internautas, también por los habitantes de su municipio.

El uniformado aseguró que estaba consciente del peligro que representaba saltar al canal Recursos, no solo porque es muy profundo, también porque es hogar de cocodrilos.

“Pero no lo pensé, de hecho es mi trabajo salvar vidas”, dijo orgulloso.

#OPORTUNORESCATE I POLICÍA DE LA SSPyTM RESCATA A UN PERRO QUE ERA ARRASTRADO POR EL AGUA DEL CANAL RECURSOS pic.twitter.com/kVUUew3iO2 — SSPyTM Culiacán (@SSPyTM_Culiacan) April 26, 2021

Policía de Culiacán y nadador aficionado

Los usuarios de las redes sociales reconocieron el trabajo del policía y además de felicitarlo, afirmaron que su acto heroico era muestra de su gran corazón. “Esto es amor a tus semejantes, sin importar el género. Bendiciones al oficial”, escribió una persona en Twitter.

Esto es amor a tus semejantes sin importar el género animal. Bendiciones al oficial 👮‍♀️……….. — GIlberto (@cecillrubio) April 27, 2021

Por su parte, Fernando Nevares explicó que aprendió a nadar desde que era muy pequeño, porque salía de su casa para ir a pescar al río La Divisa.

Además de cumplir con sus tareas al frente de la seguridad de Culiacán, el oficial es jardinero y tiene un pequeño vivero.

Después de que el video donde aparece salvando al perro se hiciera viral, el policía le pidió a los ciudadanos que no maltraten a los animales y cuando vean que están en riesgo, no duden en ayudarlos.

