VIDEO: Policía salva a un hombre atrapado en su auto por las inundaciones en Saltillo

Un hombre de 63 años, identificado como Juan Antonio Ramírez, fue rescatado sano y salvo la tarde del pasado lunes 06 de julio del 2026 elementos de la Policía Municipal de Saltillo, Coahuila, encontraran al hombre atrapado en su carro y este comenzara a ser arrastrado por una violenta corriente de agua generada por las intensas lluvias de las últimas semanas, que —según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)— fueron provocadas por un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, inestabilidad en altura, la onda tropical número 16 y la entrada de aire húmedo.

Efectos de las fuertes lluvias en el país



En Tepatitlán, #Jalisco, las calles se convirtieron en auténticos ríos; el agua superó el metro de altura, dañó al menos 20 casas y arrastró a una mujer, quien afortunadamente fue reportada a salvo.



Mientras tanto, en Saltillo,… pic.twitter.com/a89THbdkqw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

¿Cómo fue el rescate del hombre atrapado en Saltillo?

Gracias a la intervención de los oficiales, quienes acudieron al lugar tras recibir el deporte a través de los grupos de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el automovilista de 63 años salió ileso de esta trampa mortal, donde el oficial Eliud Zapata se ató una cuerda a la cintura asegurando el otro extremo de una patrulla para evitar ser arrastrado por el agua.

Y es que lo que los policiales querían evitar es que el auto fuera arrastrado hacia un arroyo cercano, por lo que Eliud Zapata avanzó contra corriente para lograr poner al conductor seguro, que lo sacó del carro por una de las ventanas. Tras la hazaña del elemento, José Antonio agradeció el apoyo de los policías municipales y aseguró que sentía que "se moría" de no haber sido por su intervención.

¿Qué está pasando con las inundaciones en Saltillo?

Este rescate no es la única emergencia que atendió la corporación de seguridad, pues gracias al operativo, se reportó saldo blanco tras auxiliar a varias personas que se encontraban atrapadas en las calles inundadas de Saltillo. Y es que durante la temporada de lluvias, las autoridades de vialidad deben mantenerse alerta debido a la fuerza del agua que puede arrastrar a un auto con facilidad y convertir corrientes urbanas en trampas mortales.

Hoy, exhortan a la población a no intentar cruzar encharcamientos severos, pasos a desnivel o ríos; además de permanecer en zonas altas hasta que baje el nivel del agua.