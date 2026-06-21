Ataque de abejas en panteón de Saltillo deja 10 heridos en Día del Padre

En plenas actividades por el Día del Padre, 10 personas resultaron lesionadas tras un ataque de abejas en el Panteón Santiago, de Saltillo, Coahuila.

¿Qué sucedió en el Panteón Santiago de Saltillo?

La situación ocurrió en el camposanto en el sector Cerro del Pueblo, cuando cientos de familias acudían a visitar las tumbas de sus familiares.

Algunos asistentes señalaron que el ataque de las abejas comenzó de forma inesperada, por lo que los asistentes buscaron resguardarse entre los pasillos del panteón.

Al menos 10 visitantes resultaron con lesiones, entre ellos, un niño de 2 años de edad, un adolescente de 15 años y una pareja de adultos, quienes requirieron traslado a un hospital.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudió a la zona para contener el riesgo. Paramédicos de la Cruz Roja también atendieron a los heridos.

Autoridades ordenan cierre temporal tras ataque de abejas

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila determinó el cierre temporal del Panteón Santiago con el fin de permitir las labores para controlar el enjambre y evitar nuevos ataques de abejas en la zona.

Las autoridades locales piden a la población no intentar ingresar al panteón hasta que terminen las maniobras para el retiro de las abejas.

