Roxana Guzmán regresó a su casa pero para ser velada: Así despidieron a la periodista asesinada en Veracruz - VIDEO

La búsqueda de la periodista, Roxana Guzmán, terminó con un terrible final luego de días de angustia y temor por la forma en la que fue privada de la libertad en Veracruz.

Tras más de un mes de angustia, el cuerpo de Roxana regresó a la misma casa de donde se la llevaron. Mientras su familia se prepara para darle el último adiós, las cifras vuelven a poner al estado en el ojo del huracán por el riesgo de ejercer el periodismo.

Roxana regresó a su casa en Nanchital, Veracruz, para ser velada, el mismo lugar de donde fue privada de la libertad hace más de un mes.



Este martes, familiares y amigos le darán el último adiós, mientras su caso vuelve a poner el foco en la violencia contra periodistas en el… pic.twitter.com/U4YR1t0sz0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

Así regresó a su casa Roxana Guzmán

Roxana Guzmán volvió a su hogar en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, pero no de la forma en que su familia lo esperaba.

Su cuerpo llegó para ser velado por sus seres queridos en el mismo lugar donde el pasado martes 2 de junio de 2026, un grupo de sujetos armados entró por la mañana para secuestrarla de manera violenta.

El dolor de una madre que ahora tiene dónde llevar flores

Rubicela Ramírez, madre de la periodista, compartió el dolor que vive su familia tras confirmarse el hallazgo sin vida por parte de las autoridades.

Comentó que, aunque no es la forma en que quería recuperar a su hija, al menos ahora tendrá un lugar seguro donde llevarle flores y llorar su partida.

Dijo que hoy entiende en carne propia el sufrimiento que pasan las madres buscadoras que siguen sin hallar a los suyos.

Cuatro periodistas asesinados en Veracruz

El homicidio de Roxana Guzmán no es una casualidad y vuelve a encender alertas sobre la seguridad de los comunicadores.

Según los reportes y registros oficiales, ella se convirtió en la cuarta periodista asesinada en territorio veracruzano durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle, lo que refleja la falta de garantías para el ejercicio informativo.

Estado más peligroso para ser periodista

La violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación mantiene a Veracruz en una posición crítica a nivel nacional.

Datos de la organización Artículo 19 detallan que la entidad ocupa el primer lugar en homicidios de periodistas en todo el país, acumulando al menos 33 casos registrados desde el año 2000 a la fecha, una cifra que evidencia la crisis de impunidad que se vive en la región.

A más de un mes de su secuestro y asesinato, iniciaron los servicios funerarios de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, el mismo lugar de donde fue privada de la libertad el pasado 2 de junio.



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Dan el último adiós a Roxana Guzmán

Los familiares, amigos y compañeros de Roxana se reunirán para sepultarla y darle el último adiós en su comunidad.

Las exigencias de justicia se extienden entre la prensa, quienes demandan el esclarecimiento de lo que llevó al asesinato de Guzmán.