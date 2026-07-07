Protección Civil alerta de lluvias muy fuertes para cuatro estados hoy martes 7 de julio

El gobierno de México emitió una alerta de pronóstico de lluvias muy fuertes para cuatro estados de la república: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante hoy 7 de julio de 2026.

Pronóstico de lluvias para hoy 7 de julio de 2026

En un comunicado, resaltó que las precipitaciones pronosticadas para este día por el Servicio Meteorológico Nacional serán muy fuertes, con puntuales intensas en dichos estados, que pueden ser de entre 75 a 150 milímetros.

Estados con mayor riesgo de precipitaciones intensas hoy 7 de julio

Además, en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Mientras que habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para los estados con costas, habrá un incremento en el oleaje, ya que las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC alerta a la población por pronóstico de lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabascohttps://t.co/YxTP23xNbZ pic.twitter.com/Tgm2Hu5Sgw — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 7, 2026

Medidas preventivas de Protección Civil ante las lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil pide a la ciudadanía no tirar basura en la calle, barrer el frente de sus domicilios y mantener libres de hojas y basura las tapas de coladeras, con el fin de evitar el bloqueo del drenaje y así garantizar que los sistemas de bombeo operen correctamente y evitar inundaciones en las ciudades.

También se pidió que las personas no transiten por zonas inundadas ni crucen crecidas de ríos, arroyos o vados, ya sea a pie o a bordo de un vehículo, debido a que la fuerte corriente podría arrastrarlos.

En tanto que quienes estén cerca de las playas mencionadas, las autoridades piden que se alejen de costas, malecones y rompeolas.

Recomendaciones de seguridad ante inundaciones y oleaje elevado

Además, el organismo llamó a que las personas que viven en zonas altas estén pendientes de señales de alerta como grietas nuevas en paredes, pisos o calles, así como ruidos que indiquen movimiento de tierra, ya que las lluvias recientes causan la saturación hídrica del suelo, lo que puede generar inestabilidad y aumenta el riesgo de deslizamientos de laderas, deslaves, inundaciones y encharcamientos.