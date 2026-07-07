¡Alerta en Michoacán! Fuerte explosión por acumulación de gas en inmueble de Uruapan deja personas lesionadas y establecimientos afectados

En las primeras horas de este 7 de julio 2026, se registró una fuerte explosión por acumulación de gas en un inmueble, ubicado en Uruapan, Michoacán; de forma preliminar se habla de dos hombres heridos.

La explosión ocurrió sobre la Calzada La Fuente, esquina con avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de Uruapan.

Dos lesionados y al menos cinco comercios destruidos por explosión de gas

Los primero informes confirmaron que el estallido fue provocado por la acumulación de gas al interior de este inmueble, dejando dos hombres con quemaduras; las labores de control continúan en la zona afectada.

El Gobierno de Uruapan reveló que la explosión dejó al menos cinco establecimientos comerciales afectados. Hasta el momento no se ha revelado la cifra total de daños por el incidente en Uruapan, Michoacán.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los hombres lesionados por la fuerte explosión. Tampoco se sabe su actual estado de salud. En redes sociales circula un video del momento del estallido.

Ocurrió una fuerte explosión por acumulación de gas en un inmueble en Uruapan, Michoacán.



De forma preliminar se habla al menos dos lesionados.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wfAjZIdNTZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

Autoridades municipales piden a las y los ciudadanos evitar acercarse a la zona afectada, esto con el objetivo de poner en peligro a las personas que pasen por el lugar, así como para permitir los trabajos de atención.

"Se exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse al lugar, permitir el libre desarrollo de las labores de atención y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Uruapan", se puede leer en el comunicado publicado en redes sociales.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas al interior de un inmueble?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en México, las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911.

La fugas de gas suelen provocarse por el desgaste, deterioro o corrosión de tuberías y aparatos, instalaciones defectuosas o la mala instalación, lo que provoca escapes riesgosos que pueden terminar en graves explosiones o intoxicaciones, por ello es muy importante revisar o estar atento a cualquier señal que indique que pueda existir una fuga.