VIDEO: Captan robo de coladeras en CDMX; se presenta denuncia

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía capitalina por el robo de coladeras, luego de que en redes sociales circuló el video del momento en que presuntos trabajadores de limpia sustraen este mobiliario urbano.

En conferencia de prensa sobre la modernización del Cetram de San Lázaro, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, indicó que también se busca que la Fiscalía capitalina dé la pena más alta por el robo de coladeras, para evitar situaciones como la ocurrida en noviembre en Iztacalco, cuando murieron dos jóvenes tras caer a una alcantarilla sin tapa.

QUIÉN SE ROBA LAS #COLADERAS y pone en riesgo miles de vidas?

Aquí se ve claramente como están robando estos #trabajadores con uniforme de #Gobierno



Se van a hacer cumplir las leyes después de tanto daño a personas, autos, ciclistas y motociclistas?@SSC_CDMX @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/lCHkrqliFK — Iztacalco Noticias (@iztacalconews) February 12, 2023

“Buscamos la sanción más alta, no solo es un tema de robo, es un tema de riesgo en la ciudad, además de robo a lo que es público, buscamos que la fiscalía tenga la mayor sanción”, expresó.

CDMX trabaja con SSPC por robo de coladeras

Sheinbaum indicó que además de las denuncias ante la Fiscalía por el robo de coladeras, también se colabora con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se busca atender no solo el robo, sino también el mercado negro del mobilirio urbano.

“Se está en un grupo de trabajo interinscitucional, en donde está la SSPC, esta semana va haber una reunión, no es solo el robo, hay un mecardo negro, una investigación mucho mayor, no solo el robo del video… Desde entonces se está trabajando para investigar de forma más profunda, cuál es el mercado de reciclaje y a dónde va este material”, expresó la mandataria.

Por su parte, Jesús Esteva, secretario de Obras de la CDMX indicó que se le retiró la concesión a la empresa que ganó la licitación pública y que empleaba a estas personas.

Además de que la denuncia del reciente video sobre el robo de coladeras se suma a otro caso más que se detectó en noviembre, aunque descartó que se trate de un modus operandi, aunque espera que la Fiscalía capitalina dé a conocer los resultados de la investigación.

Con relación al video que circula en redes sociales donde se observa a supuesto personal de limpia sustrayendo accesorios hidráulicos, la DGSUS informa que ha levantado una denuncia ante la @FiscaliaCDMX para investigar y sancionar a los responsables. — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) February 12, 2023

Detalló que una de las medidas del gobierno de la CDMX para combatir el robo de coladeras, además de las investigaciones y la iniciativa para endurecer las penas que está en el Congreso local, se están reemplazando por coladeras de plástico reciclado.

“No reemplazar con fierro fundido o acero, sino con plásticos que vienen de reciclados, todos reemplazando. También hemos instruido a las empresas a poner las placas a rotular en grande todos los vehículos para que sea fácil de identificar… Hemos tenido casos de vehículos que se hacen pasar como si fueran de parte de servicios urbanos, no solo en coladeras, también luminarias”, concluyó.