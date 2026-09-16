Salieron corriendo del Grito de Independencia: Pirotecnia fuera de control explota hacia la gente en Palenque, Chiapas | VIDEO

La noche de fiestas patrias se volvieron momentos de terror para varias familias que disfrutaban del Grito de Independencia en el estado de Chiapas. Durante las celebraciones de este 15 de septiembre se registraron fallas con la pirotecnia en el municipio de Palenque, lo que provocó que la gente comenzara a correr para salvarse de ser alcanzados por los cohetes.

Así se vivió el momento en que la pirotecnia falló en el estado de Chiapas.

Actualización. Sobre el descontrol de los #JuegosPirotécnicos en la plaza central de #Palenque en la celebración de #ElGrito #15DeSeptiembre; #ProtecciónCivil municipal informa de cuatro lesionados con heridas en la espalda que no ponen en riesgo la vida.

Ya reciben atención… pic.twitter.com/XdPYWQ2wUC — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) September 16, 2026

Falla espectáculo de pirotecnia en Chiapas

El accidente fue la noche del pasado martes en la plaza central del Pueblo Mágico de Palenque.

Había cientos de personas viendo el show patrio cuando el material de pirotecnia falló y salió disparado directamente a la zona donde se encontraba todo el público.

Así fue el momento en que la pirotecnia explotó

Imágenes y videos difundidos por los propios asistentes en redes sociales mostraron el momento en que los cohetes cayeron sobre toda la gente.

Las detonaciones, que tuvieron una altura muy baja, provocaron que las familias corrieran en distintas direcciones para ponerse a salvo.

Durante varios minutos se vivió descontrol entre los que estaban ahí, pues intentaban resguardarse de los cohetes fuera de control.

Saldo de personas lesionadas en Palenque

Elementos de Protección Civil municipal llegaron para atender la situación y empezar con la atención médica hacia los heridos.

Autoridades confirmaron en un comunicado que hubo al menos cuatro personas lesionadas, quienes presentaron heridas principalmente en la espalda.

Las lesiones no ponen en riesgo sus vidas y recibieron atención en el sitio por parte de los paramédicos.

No fue el único accidente en Chiapas durante el Grito

La noche patria también registró incidentes en el municipio de Cintalapa, donde adornos y decoraciones instaladas para el festejo terminaron incendiados por las chispas de los fuegos artificiales.

De acuerdo a la información que brindó Protección Civil, que el incidente solo alcanzó lo material y que no hubo personas heridas.

#ÚLTIMAHORA 🚨🇲🇽I Una falla en el espectáculo de pirotecnia provocó momentos de tensión durante los festejos de la conmemoración del Grito de Independencia en Palenque, #Chiapas.



El incidente ocurrió la noche de este #15deseptiembre, cuando los fuegos artificiales cayeron… pic.twitter.com/zIoEYFlsLO — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 16, 2026

Ley seca permanente en Oxchuc tras accidente

A la par de las accidentes por la pirotecnia en el estado, en el municipio de Oxchuc las autoridades locales determinaron aplicar la ley seca de forma permanente, esto tras registrarse un grave accidente vial durante las últimas horas.