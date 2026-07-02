VIDEO: Más de 20 personas lesionadas tras la explosión de un “torito” de pirotecnia durante fiesta patronal en Misantla

¡Chispazo alcanza tanque de gas! Al menos 23 personas resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad por quemaduras, tras la explosión de un tradicional “torito” de pirotecnia durante las fiestas patronales en la comunidad de Trapiches, municipio de Misantla, Veracruz.

¿Qué pasó en el minicipio de Misantla?

Una explosión registrada duranta la quema de un tradicional “torito” de pirotecnia en la comunidad de Trapiches, en el municipio de Misantla, Veracruz dejó un saldo de al menos 23 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

Tres de los heridos presentaron lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados de urgencia a diferentes hospitales.

Una explosión registrada en la comunidad de Trapiches,cen Misantla, dejó al menos 25 lesionados, incluyendo menores de edad, durante una celebración religiosa. Presuntamente un cilindro de gas habría sido alcanzado por pirotecnia. 💥👨‍👩‍👧‍👦🎆



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De acuerdo con medios locales, las personas afectadas por quemaduras fueron enviadas al Hospital General de Martínez de la Torre, mientras que otro paciente fue canalizado al Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio”, en Xalapa, para recibir atención médica especializada.

El incidente ocurrió mientras decenas de habitantes participaban en las festividades patronales de la comunidad, cuando sobrevino la explosión del artefacto pirotécnico.

Explosión por pirotecnia en la comunidad de Trapiches 💥🎆🚨📰 pic.twitter.com/etgtqO9tlu — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) July 1, 2026

Además de las personas lesionadas, el siniestro provocó daños materiales en el establecimiento donde se encontraba instalado un tanque de gas.

Uno de los “buscapiés” habría salido proyectado durante el espectáculo, golpeando un cilindro de gas ubicado en una de las viviendas cercanas, lo que derivó en la explosión.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar las causas del accidente que dejó más de 20 personas lesionadas.

¿Qué tan común son las explosiones en fiestas patronales?

El uso de pirotecnia en celebraciones tradicionales, como fiestas patronales, se ha convertido en un elemento característico en diversas regiones; sin embargo, también representa un riesgo constante.

Aunque no se trata de incidentes cotidianos, las autoridades de protección civil reportan cada año accidentes durante las temporadas festivas, principalmente por el manejo inadecuado de cohetes, castillos y estructuras como los famosos “toritos”.

Estos eventos suelen concentrar grandes multitudes, lo que incrementa la probabilidad de lesiones cuando ocurre una explosión o falla en los materiales pirotécnicos.