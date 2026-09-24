Senadora Margarita Valdez de Morena culpa al “neoliberalismo” por la muerte de 5 recién nacidos en Durango

Tras ocho años al frente del Gobierno Federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la respuesta oficialista ante la tragedia y las fallas en el sistema de salud pública continúa siendo la misma: responsabilizar a administraciones pasadas.

Frente a la indignante muerte de cinco bebés recién nacidos a causa de una infección bacteriana en un hospital del IMSS en Durango, la senadora Margarita Valdez desató severas críticas al justificar el hecho argumentando que la contaminación responde a "conductas políticas neoliberales" del pasado, como la subrogación de los servicios de limpieza en las clínicas públicas.

La legisladora intentó matizar la crisis de insalubridad asegurando que en sus tiempos de médica en esa misma clínica existía una "mística del aseo" que presuntamente se perdió al privatizar el mantenimiento.

Sin embargo, resulta inverosímil e inaceptable para la ciudadanía que, tras casi una década de gestión directa sobre la infraestructura hospitalaria nacional, Morena prefiera desviar la atención hacia patrones de contratación de hace años en lugar de asumir la responsabilidad operativa, la falta de insumos de esterilización y la fiscalización directa de los servicios de salud que hoy le cuestan la vida a los usuarios más vulnerables.

Llevan 8 años gobernando...



Llevan 8 años a cargo del IMSS...



…y la respuesta sigue siendo culpar al pasado



Ante la muerte de 5 bebés por una bacteria en Durango, la senadora Margarita Valdez responde responsabilizando al “neoliberalismo”



📹 @IrvingPineda pic.twitter.com/t3qX9I47Qm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 24, 2026

Cinco recién nacidos pierden la vida por una bacteria en el IMSS de Durango

La tragedia se desencadenó en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en la ciudad de Durango, donde se detectó un brote bacteriano en el área de cuidados intensivos neonatales. La presencia del microorganismo provocó complicaciones severas e infecciones sistémicas en los pequeños recién nacidos, derivando en el fallecimiento de cinco bebés en un lapso de pocos días y dejando a otros menores en estado delicado bajo observación médica de emergencia.

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Familias y colectivos médicos denunciaron de inmediato que la contaminación bacteriana responde a una severa falta de higiene, desabasto de materiales químicos para la desinfección adecuada y un grave déficit en los protocolos de sanidad interna de la clínica. Mientras las autoridades sanitarias avanzan a marcha lenta en los dictámenes técnicos para deslindar responsabilidades administrativas y penales, los padres de las víctimas exigen justicia y frenar la impunidad, recriminando que el discurso político busque lavar la cara de la institución mediante pretextos ideológicos mientras las salas de hospital carecen de lo básico para garantizar la vida.