“Estamos frente a una atrocidad": familias de bebés fallecidos en IMSS de Durango analizan acciones legales

Los padres de los recién nacidos que fallecieron en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango, salieron inconformes de una reunión con autoridades de la delegación del Instituto y el equipo legal que los acompaña. Ante la falta de conclusiones definitivas sobre lo ocurrido, las familias analizan interponer una denuncia.

Diego Tobalín, padre de uno de los bebés fallecidos, calificó el caso como un hecho “sin precedentes” y expresó su molestia después del encuentro con representantes del IMSS.

“Yo quiero dejar en claro que estamos frente a algo sin precedentes, una atrocidad en todas sus letras”, declaró.

El padre de familia explicó que la reunión no cumplió con las expectativas de los afectados, quienes buscaban obtener información precisa sobre las circunstancias en las que murieron los recién nacidos y sobre los avances de la investigación.

Padres exigen respuestas tras la muerte de recién nacidos en el IMSS de Durango

Tobalín señaló que los padres abandonaron el encuentro con un enojo mayor al que tenían antes de ingresar a la delegación del IMSS.

La molestia de las familias aumentó luego de conocer que las investigaciones continúan abiertas y que todavía no existen conclusiones definitivas sobre la relación entre la bacteria detectada en algunos de los bebés y los fallecimientos registrados en el hospital.

Familias preparan denuncia penal contra el IMSS por posible negligencia

Por su parte, Fermín Flores, abogado de los familiares de los bebés fallecidos, informó que ya trabajan en la preparación de una denuncia. Explicó que corresponde al Ministerio Público clasificar el posible delito, realizar las investigaciones, reunir los datos de prueba y determinar las conclusiones.

El abogado también indicó que la investigación deberá revisar el tiempo que transcurrió antes de comunicar los hechos a la autoridad competente. Además, señaló que las familias cuestionan la forma en que se atendió la situación y la información que recibieron durante esos momentos.

Qué se sabe sobre la bacteria detectada en el hospital del IMSS en Durango

El IMSS informó que, de los cinco recién nacidos que fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada con este brote.

En el quinto caso, los estudios no identificaron la bacteria. Sin embargo, el Instituto mantiene bajo análisis la relación entre la presencia del microorganismo y cada uno de los fallecimientos.

