Flores, gallos y una Virgen monumental: Así amaneció la tumba de “El Mencho” en Zapopan (Video)

Nuevamente, la última morada de Rubén Oseguera Cervantes, acaparó la atención en un panteón del municipio de Zapopan, Jalisco, y es que la tumba de "El Mencho", amaneció adornada con impresionantes y costosos arreglos florales durante el fin de semana.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, los trabajadores del camposanto confirmaron que las ofrendas ingresaron de forma sigilosa durante la madrugada del sábado, transformando por completo el aspecto del mausoleo.

TAMBIPEN LEE: No solo “Don Rodo”: Estos son los otros familiares de “El Mencho” que han sido detenidos

Entre los elementos colocados destaca una figura monumental de una Virgen, elaborada minuciosamente con cientos de rosas rojas, lirios y flores blancas, la cual fue instalada directamente sobre la lápida principal del recinto funerario.

Asimismo, los testimonios recabados señalan que el despliegue floral incluyó ostentosas coronas, arreglos en forma de corazón y siluetas tridimensionales de gallos. Estos últimos detalles fungen como símbolos directos asociados al apodo con el que operaba el líder criminal, conocido como "El Señor de los Gallos".

TAMBIÉN LEE: De la viral fiesta de XV años a la captura: Ella es la hija del “Tío Lako”

Ante este tipo de manifestaciones que se registran de manera furtiva bajo el amparo de la noche, las autoridades locales mantienen monitoreada la zona del panteón para prevenir cualquier alteración al orden público y mantener el control en el perímetro.

