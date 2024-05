No solo “Don Rodo”: Estos son los otros familiares de “El Mencho” que han sido detenidos

Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la detención del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Y aunque no lo han arrestado a él, las autoridades le han dado fuertes golpes con la detención de varios familiares, como su esposa, hijos, cuñados y el caso más reciente, su hermano.

Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 21 de abril en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

El arresto lo llevaron a cabo elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades lo tenían en la mira al ser considerado “uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras, dedicado al lavado de dinero y encargado del tráfico y venta de drogas para la organización delictiva”, señaló. Además de que le confiscaron dos armas de fuego con cargadores, cartuchos y dosis de presuntas drogas.

Sin embargo, todo eso se cayó al momento de estar en una audiencia, ya que un juez decidió liberarlo el domingo 28 de abril, debido a que la forma de su detención “resultó contradictoria a lo expuesto por la autoridad en su Informe policial”, de acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.

El Poder Judicial atribuye a que el expediente no estaba bien armado y era contradictorio, mientras que el gobierno de México culpa a la Judicatura. Incluso, el gobierno mexicano tendrá que pagar dos multas de 25 mil pesos por no haberlo liberado en el tiempo que se le ordenó.

La esposa de “El Mencho”

Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, fue detenida por primera vez en mayo de 2018 en el municipio de Zapopan, Jalisco, con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer lavado de dinero.

Sin embargo fue liberada el 8 de septiembre de 2018 tras pagar una fianza de más de 1.5 millones de pesos y tenía que presentarse a firmar ante un juez. No lo cumplió, por lo que tres años después, en noviembre de 2021, fue recapturada en Zapopan por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En diciembre de 2023 fue sentenciada a cinco años de cárcel por lavado de dinero. Apenas en abril de 2024, libró un segundo proceso. El juez consideró no validó la transcripción de llamadas telefónicas intervenidas, ya que no existe certeza de que se trate de su voz. El 15 de abril también logró que no fuera vinculada a proceso por delincuencia organizada. Su defensa ya apeló la sentencia de 5 años.

Hijo de “El Mencho”

Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue detenido en enero de 2014 en Zapopan, Jalisco, pero 11 meses después recuperó su libertad por falta de pruebas, de acuerdo con un tribunal federal.

Nuevamente fue arrestado en junio de 2015 por ser presunto operador financiero del CJNG y en febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por conspirar deliberadamente para distribuir cocaína y metanfetamina, además de utilización y portación de armas de fuego.

Hija de “El Mencho”

Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, fue detenida por delitos financieros en febrero de 2020, cuando acudió a la primera audiencia de su hermano Rubén en la Corte de Distrito en Washington. Fue sentenciada a dos años y medio de cárcel, por lo que quedó en libertad en abril de 2022.

Sin embargo, el 30 de mayo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal acusaciones por supuesto lavado de dinero en su contra.

Cuñados de “El Mencho”

Los cuñados de “El Mencho” han sido identificados por Estados Unidos como principales operadores financieros del cártel de Jalisco. Incluso, Abigael González Valencia es el líder de Los Cuinis, brazo financiero del grupo criminal. En él se han visto implicados otros de sus hermanos.

Abigael fue detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Estados Unidos solicitó su extradición, pero el capo ha interpuesto recursos legales para no ser trasladado.

Sus abogados también han peleado para que El Cuini no esté preso en un penal de máxima seguridad. En cambio, se encuentra en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

José González Valencia se declaró culpable de tráfico de cocaína en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, en 2022. Gerardo González Valencia fue condenado a cadena perpetua en EU en julio de 2023, por tráfico de cocaína. Arnulfo y Ulises Jovani González Valencia fueron detenidos en junio de 2018 en Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.