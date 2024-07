VIDEO: ¡Ay mi chancla! Turistas de hotel se resguardan del huracán “Beryl”

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en el que un grupo de turistas son desalojados del área de albercas de un hotel ubicado en Quintana Roo, mientras en el fondo se observan las primera nubes negras generadas por el huracán “Beryl”.

El clip se hizo viral debido a que los turistas salen de la zona a toda velocidad, mientras los vientos se llevan las cosas ligeras a su paso, como toallas y chanclas.

Por los corredores de las albercas se ve a la gente caminando, mientras el personal de seguridad del hotel les indica:

“Muy bien muchachos, vamos a seguir indicaciones: no corro, no grito, no empujo”.

En la grabación se escucha el viento y se observa a las palmeras moviéndose con fuerza de un lado a otro.

También se ve y se escucha a una mujer que va saliendo de la alberca, pero es sorprendida por el viento al llevarse sus pertenencias: “Ay, mi chancla”, grita causando la jocosidad de los usuarios de Internet.

🇲🇽🌀 | #AHORA • Comienzan a sentirse los efectos del huracán Beryl en la isla de Cozumel, frente a la costa oriental de la península de Yucatán, México.



También en Cancún; los empleados de un hotel le piden a los turistas abandonar las piscinas y retirarse a sus habitaciones. pic.twitter.com/VOsNMJOjzX — Carlos alberto Pedeaña villeras (@PedeanaCarlos) July 5, 2024

Quintana Roo recibe primeros impactos de “Beryl”

Fue por la tarde de este jueves 4 de julio cuando se empezaron a sentir los primeros impactos del huracán “Beryl” en Quintana Roo.

Fue una noche larga la de este 4 de julio, porque a solo unas horas del impacto del huracán “Berly”, la gente comenzó a prepararse.

Las calles lucían vacías y solo rondaban vehículos de emergencia. La lluvia llegaba con fuerza y, por momentos, paraba. Pese a ello, las autoridades insistían en que no es momento de salir de casa, porque el peligro continuaba latente.



La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama informó casi a la medianoche que “Estamos en recorrido por Tulum, asegurándonos que todas y todos estén en casa. Es momento de resguardarnos y cuidar de quienes más amamos. ¡Seguimos en alerta roja, debemos extremar precauciones! Al pendiente de ustedes desde el centro de mando”.