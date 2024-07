¡'Actúa’ durante robo! Ladrón realiza violento asalto en tienda de Cancún

🦹‍♂️🏍️🚨"¡Ay no!, Por favor no sean así", "No, por favor", así suplicó una #mujer de una tienda de abarrotes en #Cancun al ser asaltada por un hombre que pretendía ser un #cliente. Ocurrió en La Guadalupana en la Supermanzana 217 #QuintanaRoo #policiaca #asalto #robo #video #viral pic.twitter.com/KzmIvkQo5d