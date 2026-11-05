¿Se formará “Winnie”? Dos zonas de baja presión amenazan con convertirse en ciclones en el Pacífico

Justo en la recta final de la temporada de huracanes en México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico que podrían convertirse en ciclones.

Ambos sistemas presentan condiciones favorables para convertirse en tormentas tropicales durante los próximos días, recibiendo los nombres de “Winnie” y “Xavier”.

Zona de baja presión cerca de Chiapas aumenta su probabilidad de convertirse en ciclón

De acuerdo con reportes meteorológicos, una zona de baja presión ubicada frente a las costas de Panamá y Costa Rica aumentó su probabilidad de desarrollo ciclónico.

El sistema presenta un 40% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, porcentaje que aumenta al 60% durante los siguientes siete días.

En vigilancia 2 zonas de #BajaPresión que pueden formar #CiclonesTropicales en 48 horas en el océano #Pacífico. Una se encuentra muy distante de territorio nacional, y la otra se localiza a 710 km al sur-sureste de Puerto Chiapas, #Chiapas. Detalles, en el gráfico https://t.co/j3vLC8xEF5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2026

Actualmente, se localiza a aproximadamente 710 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el norte.

Esto significa que el fenómeno podría tomar fuerza en los próximos días, aunque todavía no existe certeza de que alcance la categoría de depresión o tormenta tropical; incluso se desconoce si tomará rumbo hacia México.

Segunda zona de baja presión tiene hasta 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también vigila otra zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California.

Este sistema mantiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 70% durante los siguientes siete días.

Sin embargo, se encuentra a 3 mil 685 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que está muy lejos de las costas mexicanas.

Además, se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, es decir, con una trayectoria que prácticamente ni le hará “cosquillas” a México.

¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026 en México?

La temporada de huracanes en el océano Pacífico comenzó el 15 de mayo y terminará oficialmente el próximo 30 de noviembre de 2026.

En el océano Atlántico, que incluye el Golfo de México y el mar Caribe, inició el 1 de junio y concluirá en la misma fecha.

Aunque esta fecha solo representa un aproximado, debido a que noviembre suele registrar menos actividad ciclónica en comparación con octubre.

¿Cuántos ciclones faltan para que termine la temporada de huracanes en el Pacífico?

Para la temporada 2026, el SMN pronosticó entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre en el Pacífico.

Con base en los reportes oficiales, hasta el 4 de noviembre se han formado 17 sistemas, por lo que faltaría uno para alcanzar el mínimo previsto y cuatro para llegar al máximo de 21.

Sin embargo, esto no significa que necesariamente deban formarse cuatro ciclones en lo que resta de noviembre, pues Conagua se basa en la climatología.