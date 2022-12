En jardín de niños de Chiapas cantan villancico en lengua de señas

En este Jardín de Niños decidieron cantar un villancico, pero de una manera muy particular. Los niños y niñas se aprendieron la canción “Blanca Navidad” en Lengua de Señas Mexicana.

Salvador Escobar, padre de familia declaró: “eso es muy bueno, es algo que a veces en la cultura no lo tenemos pero hacer ese tipo de interpretaciones es aprender más también.”

“También les ayuda para que puedan interactuar y comunicarse con otros niños que no pueden o no tienen esa facilidad de poder oír o hablar y pues sí se me hace algo muy importante en ellos aprender ese tipo de lenguaje a temprana edad,” dijo Fabiola, una de las madres de familia.

Padres y madres de familia dijeron estar sorprendidos de presenciar esta interpretación, que señalaron fue muy emotiva, sobre todo por las fechas que estamos viviendo.

La Directora del Jardín de Niños, Eugenia Lili Balbuena expresó: “nos sentimos orgullosas, nos sentimos felices porque ver a los niños desarrollar estar habilidades es, ahora sí que es el fruto de lo que nosotros cosechamos.”

“La Navidad siempre va a estar en el corazón de los niños y de todos los papás,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Wilfrido, padre de familia.