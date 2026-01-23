Vinculan a proceso a feminicida de Teresita en Cuautitlán; se aprovechó de discapacidad

La justicia ha dado un paso firme en el caso que conmocionó al Estado de México (Edomex) a principios de año. Una Juez de los Juzgados Penales de Cuautitlán determinó la vinculación a proceso en contra de Eric Antonio “N”, identificado como el presunto responsable del doble feminicidio de la señora Teresita de Jesús, de 53 años, y de su hija Cindy, de 25 años.

Durante la audiencia, la impartidora de justicia validó los datos de prueba presentados por la Fiscalía, confirmando que el imputado deberá enfrentar el juicio tras las rejas en el Penal de Cuautitlán.

La voz de un niño: El testimonio clave

El factor determinante para fijar la situación legal del detenido fue la declaración de un testigo presencial: Damián, el hijo de Cindy, de apenas 6 años de edad. La Juez aseguró que su testimonio fue la pieza clave para esclarecer lo sucedido dentro del departamento.

En una narración desgarradora leída durante la audiencia, el menor describió cómo Eric Antonio terminó con la vida de su madre y su abuela, para posteriormente, en un acto de frialdad, recostarse a descansar junto a los cuerpos de las víctimas antes de huir.

Eric Antonio “N” se escondía en Acapulco tras el doble feminicidio en Cuautitlán.|FGJEM y FIA

Feminicida de Cuautitlán se aprovechó de Teresita, en silla de ruedas

La autoridad judicial también destacó las agravantes del crimen. La Juez señaló que Eric Antonio “N” actuó con total alevosía y ventaja, especialmente en contra de la señora Teresita de Jesús.

La víctima de 53 años se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que sufría de una discapacidad que la mantenía atada a una silla de ruedas, impidiéndole cualquier oportunidad de defensa.

Por la brutalidad de estos crímenes, se estima que Eric Antonio podría alcanzar una condena histórica de más de 140 años de prisión.

Antecedentes: Fuga y otros delitos

Cabe recordar que los hechos ocurrieron entre el 12 y 13 de enero de 2026 en la colonia San Francisco Cascantitla. Tras cometer el doble feminicidio, el agresor sustrajo a su hija biológica, Erika (de 3 años), la dejó en una guardería y huyó hacia Acapulco, Guerrero, donde fue capturado días después.

Además de este proceso, Eric Antonio “N” enfrenta otra vinculación a proceso por el delito de violación, cometido presuntamente en 2018 contra otra expareja, quien decidió denunciar al saber que el sujeto ya estaba detenido.