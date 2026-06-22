“No tengo nada que esconder": Nancy Nápoles niega autosecuestro y demanda a periodistas

Luego de ser señalada por la Fiscalía del Estado de México de un presunto autosecuestro para justificar el desvío de 40 millones de pesos, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, salió a defenderse de manera pública. La presidenta municipal aseguró que mantiene la cabeza en alto, que no tiene nada que esconder y que su gestión al frente del ayuntamiento ha sido completamente honesta.

"Les digo a los ciudadanos tenancinguenses que aquí estoy, con la frente en alto y que seguiré trabajando como siempre lo he hecho porque no tengo nada que esconder, que he llevado la administración del erario público de una manera honesta y transparente y que los resultados son tangibles. Seguiré dando la cara porque no le debo nada a nadie", afirmó la funcionaria en su declaración.

El frente político: Morena mantiene la suspensión de derechos

A pesar del discurso de transparencia de la alcaldesa, el impacto político dentro de su propio partido sigue avanzando. Hay que recordar que la dirigencia nacional de Morena solicitó formalmente a su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar el procedimiento de suspensión de los derechos partidarios de la presidenta municipal como una medida cautelar ante la gravedad del escándalo.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco



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La posición del partido se mantiene firme en la revisión interna de los estatutos éticos del movimiento, mientras la alcaldesa espera su primera cita con la justicia. Nápoles Pacheco está oficialmente citada a su primera audiencia judicial el próximo 9 de julio para responder por las investigaciones de la Fiscalía estatal sobre el presunto montaje de su desaparición y el desfalco millonario.

Nancy Nápoles demanda a reporteros por cuestionar su secuestro

El caso tomó un nuevo e importante giro en el ámbito de la libertad de expresión. El colectivo "Periodistas por el Estado de México" reveló que la alcaldesa Nancy Nápoles denunció penalmente a cuatro periodistas pertenecientes al medio local "La Madeja Política de Tenancingo".

La presidenta municipal los acusó formalmente de violencia digital reiterada, argumentando que ha sufrido ataques constantes en redes sociales mediante publicaciones, transmisiones en vivo y comentarios que difunden información falsa.

Estas acusaciones y el reclamo de daño a su reputación por parte de la edil se dieron luego de que los comunicadores cuestionaran de forma abierta la veracidad del presunto secuestro de Nápoles. Como parte de esta denuncia, la alcaldesa está exigiendo una reparación de daños por la cantidad de 125 mil pesos a cada uno de los cuatro periodistas involucrados.