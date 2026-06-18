VIDEO: “Me parece increíble que se mofen": Así se defendía alcaldesa de Tenancingo tras su supuesto secuestro

Días después de que la alcaldesa de Tenancingo escapara de su supuesto secuestro, la funcionaria emanada del partido Morena había publicado un video en sus redes sociales donde criticaba las burlas que hacían sobre el presunto crimen que había sufrido.

¿Qué sucedió con el presunto secuestro de Nancy Nápoles?

Cabe recordar que Nancy Nápoles Pacheco había sufrido un supuesto rapto el 31 de mayo de 2026. En sus declaraciones aseguró que había logrado escapar de sus captores, quienes exigieron un rescate de 40 millones de pesos, con el fin de que el dinero saliera de las arcas del Ayuntamiento.

Las pruebas de la Fiscalía del Edomex contra la alcaldesa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló el 17 de junio de 2026 que investiga a Nápoles Pacheco por haber fingido su secuestro. Por medio de análisis de videos de cámaras de vigilancia, la alcaldesa de Tenancingo había subido a un automóvil sin que existieran actos de violencia, resistencia o sometimiento, al contrario de lo que ella había declarado.

No obstante, el 2 de junio de 2026, Nancy Nápoles publicó un video en su perfil de redes sociales, donde criticaba que había personas que se burlaban de su supuesto rapto y las condiciones en las que había sucedido.

“Me parece increíble que haya personas que se mofen de una situación delicada, que generen burla. Lamentablemente, no me sorprende porque sabemos de quién viene y no esperaríamos otra cosa de estas personas”, aseveró en su mensaje.

Aseveró que, después de haber sufrido su supuesto rapto, seguiría trabajando para transformar el municipio de Tenancingo y que ella divulgaría la información sobre el delito que sufrió “cuando existan condiciones”. Destacó que ella estaba bien de salud y “que voy a seguir dando el 1000% en esta responsabilidad”.

Los involucrados en el caso del supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

La Fiscalía del Edomex aseguró que el rapto y el rescate por 40 millones de pesos habría sido con el fin de ocultar un desfalco por dicha cantidad al Ayuntamiento de Tenancingo. Por ello, la dependencia notificó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

Además, detuvo a tres personas: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, en tanto que José Roberto “N”, esposo de la presidenta municipal, y Óscar “N”, su cuñado, permanecen prófugos.

